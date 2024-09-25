Вице-президент США Камала Харрис заявляет о приверженности прочному миру на Южном Кавказе

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила свою приверженность прочному миру между Арменией и ее соседями в обращении к армянской общине Америки в День независимости Армении.

В своем письме, опубликованном 24 сентября, Харрис подчеркнула свою приверженность прочному миру в регионе Южного Кавказа, заявив: «Я по-прежнему привержена прочному миру между Арменией и ее соседями, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность. Право армян, перемещенных из Нагорного Карабаха, на безопасное возвращение в свои дома имеет жизненно важное значение для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе. Я продолжу поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии и содействию стабильности в регионе».

Однако эти замечания вызвали негативную реакцию со стороны общины Западного Азербайджана (Армения - ред.), которая оспорила использование термина «Нагорный Карабах». В своем заявлении группа утверждала: «В Азербайджане нет региона под названием «Нагорный Карабах». Использование этого термина, который ассоциируется с сепаратизмом и оккупацией, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана».

Далее сообщество раскритиковало Харриса за ее дискриминационные высказывания, подчеркнув, что ее акцент на праве этнических армян на возвращение игнорирует тяжелое положение азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана.

«Право азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, вернуться в свои дома является предпосылкой для установления справедливости и прочного мира. Игнорирование вице-президентом права западных азербайджанцев на возвращение не способствует миру, и это неправильно», — говорится в заявлении.

Община призвала вице-президента Харрис «уважать право западных азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома и не допускать дискриминации по признаку этнической принадлежности или религии в вопросе права на возвращение».