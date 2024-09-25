Блинкен встретится завтра с Байрамовым и Мирзояном, чтобы добиться «заключительного этапа» мирных переговоров

Блинкен встретится завтра с Байрамовым и Мирзояном, чтобы добиться «заключительного этапа» мирных переговоров

Блинкен встретится завтра с Байрамовым и Мирзояном, чтобы добиться «заключительного этапа» мирных переговоров

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен завтра встретится в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы добиться «заключительного этапа» мирных переговоров, сообщили вашингтонскому корреспонденту TURAN два источника, знакомых с ситуацией.

Однако остается неясным, как будет выглядеть «заключительный этап» или каков может быть его результат. Государственный департамент не предоставилна этот счет никаких комментариев.

Министры Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в настоящее время находятся в Нью-Йорке для участия в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Источники сообщили, что ожидаемая завтра встреча, станет второй менее чем за три месяца трехсторонней встречей Блинкена в США с его азербайджанским и армянским коллегами. В последний раз главные дипломаты встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На прошлой неделе пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил вашингтонскому корреспонденту TURAN, что США намерены поддерживать Азербайджан и Армению «любым возможным» способом, «включая созыв встречи, если это будет полезно», поскольку обе стороны работают над заключением мирного соглашения.

«Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран по достижению прочного и достойного мирного соглашения», — сказал Миллер на ежедневном брифинге.

Согласно отчетам Госдепартамента, Блинкен недавно провел по отдельности переговоры с лидерами Азербайджана и Армении и «приветствовал» недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о регулировании делимитации границы.