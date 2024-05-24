Власти Грузии должны пересмотреть закон об иноагентах – считает БДИПЧ и Венецианская комиссия
Власти Грузии должны пересмотреть закон об иноагентах – считает БДИПЧ и Венецианская комиссия
В ходе визита в Грузию директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Матео Мекаччи, выразил глубокое беспокойство законом об иноагентах.
«Работа гражданского общества является краеугольным камнем любой демократии, а право на свободу объединений лежит в основе широкого спектра других прав человека», — сказал он. «Любые новые требования к организациям гражданского общества, включая независимых гражданских наблюдателей за выборами, должны быть оправданы с точки зрения прав человека. Законодательство, которое называет организации гражданского общества, получающие финансовую поддержку из-за границы, как представляющие интересы иностранных держав, подрывает право на свободу объединений», - сказал он.
Он подтвердил готовность БДИПЧ работать с властями и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить уважение свободы объединений.
БДИПЧ работает над юридическим анализом законопроекта, сказал Мекаччи , отметив важность защиты права на свободу мирных собраний.
В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы в своем срочном заключении настоятельно рекомендовала отменить закон об иноагентах, поскольку он окажет негативное влияние на свободу объединений и выражения мнений.
По запросу Парламентской ассамблеи Совета Европы Венецианская комиссия провела оценку закона в рамках срочной процедуры. Она сожалеет, что парламент Грузии не дождался ее заключения, прежде чем принять закон, несмотря на призывы председателя Парламентской ассамблеи и Генерального секретаря Совета Европы.
В заключении анализируется совместимость закона с применимыми международными и европейскими стандартами. В нем делается вывод о том, что ограничения, установленные законом в отношении прав на свободу выражения мнений, свободу объединения и неприкосновенность частной жизни, несовместимы со строгим критерием, установленным Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, поскольку они не отвечают требованиям законности, легитимности, необходимости в демократическом обществе и пропорциональности, а также принципу недискриминации.
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