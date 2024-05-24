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(6 часов назад)
Власти Грузии должны пересмотреть закон об иноагентах – считает БДИПЧ и Венецианская комиссия

Власти Грузии должны пересмотреть закон об иноагентах – считает БДИПЧ и Венецианская комиссия

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Власти Грузии должны пересмотреть закон об иноагентах – считает БДИПЧ и Венецианская комиссия

В ходе визита в Грузию директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ  Матео Мекаччи, выразил глубокое беспокойство законом об иноагентах.

«Работа гражданского общества является краеугольным камнем любой демократии, а право на свободу объединений лежит в основе широкого спектра других прав человека», — сказал он. «Любые новые требования к организациям гражданского общества, включая независимых гражданских наблюдателей за выборами, должны быть оправданы с точки зрения прав человека. Законодательство, которое называет  организации гражданского общества, получающие финансовую поддержку из-за границы, как представляющие интересы иностранных держав, подрывает право на свободу объединений», - сказал он. 

Он подтвердил готовность БДИПЧ работать с властями и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить уважение свободы объединений.

БДИПЧ работает над юридическим анализом законопроекта, сказал Мекаччи , отметив важность защиты права на свободу мирных собраний.

В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы в своем срочном заключении настоятельно рекомендовала отменить закон об иноагентах, поскольку он окажет негативное влияние на свободу объединений и выражения мнений.

По запросу Парламентской ассамблеи Совета Европы Венецианская комиссия провела оценку закона в рамках срочной процедуры. Она сожалеет, что парламент Грузии не дождался ее заключения, прежде чем принять закон, несмотря на призывы председателя Парламентской ассамблеи и Генерального секретаря Совета Европы.

В заключении анализируется совместимость закона с применимыми международными и европейскими стандартами. В нем делается вывод о том, что ограничения, установленные законом в отношении прав на свободу выражения мнений, свободу объединения и неприкосновенность частной жизни, несовместимы со строгим критерием, установленным Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах, поскольку они не отвечают требованиям законности, легитимности, необходимости в демократическом обществе и пропорциональности, а также принципу недискриминации.

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