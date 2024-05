Над возвращенными селами Газахского района поднят флаг Азербайджана (обновлено)

Азербайджанские пограничники взяли сегодня под охрану 4 села Газахского района, возвращенные в результате процесса делимитации границы с Арменией.

Над селами Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджылы поднят флаг Азербайджана, доложило командование Погранвойск главе государства Ильхаму Алиеву.

Напомним, что эти села Газаха были оккупированы армянскими формированиями в начале 90-х годов. Села были сожжены, а их жители частично погибли или стали беженцами.

4 села Газахского района возвращены Азербайджану

В результате делимитационных работ была определена линия границы между Азербайджаном и Арменией протяженностью 12,7 км. Это обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы, сообщил офис вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.

24 мая территории этих сел были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. СНБ Армении также подтвердило завершение делимитации указанного участка границы. С армянской стороны большая часть делмитированной границы также уже передана под охрану пограничников. У села Киранц пограничники возьмут границу под охрану до 24 июля.

