4 села Газахского района возвращены Азербайджану
Над возвращенными селами Газахского района поднят флаг Азербайджана (обновлено)
Азербайджанские пограничники взяли сегодня под охрану 4 села Газахского района, возвращенные в результате процесса делимитации границы с Арменией.
Над селами Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджылы поднят флаг Азербайджана, доложило командование Погранвойск главе государства Ильхаму Алиеву.
Напомним, что эти села Газаха были оккупированы армянскими формированиями в начале 90-х годов. Села были сожжены, а их жители частично погибли или стали беженцами.
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4 села Газахского района возвращены Азербайджану
В результате делимитационных работ была определена линия границы между Азербайджаном и Арменией протяженностью 12,7 км. Это обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы, сообщил офис вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.
24 мая территории этих сел были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. СНБ Армении также подтвердило завершение делимитации указанного участка границы. С армянской стороны большая часть делмитированной границы также уже передана под охрану пограничников. У села Киранц пограничники возьмут границу под охрану до 24 июля.
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