Qazax rayonunun qaytarılan kəndləri üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb (yeniləndi)

Azərbaycan sərhədçiləri bu gün Ermənistanla sərhədin delimitasiyası prosesi nəticəsində qaytarılan Qazax rayonunun 4 kəndini nəzarətə götürüblər.

Baqanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndləri üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb, bu barədə Dövlət Sərhəd Qoşunlarının komandiri dövlət başçısı İlham Əliyevə məruzə edib.

Xatırladaq ki, Qazax rayonunun bu kəndləri 90-cı illərin əvvəllərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. Kəndlər yandırılıb, onların sakinlərinin isə bir hissəsi həlak olub, bir hissəsi isə qaçqın düşüb.

* * *

Qazax rayonunun 4 kəndi Azərbaycana qaytarılıb

Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 km uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib və bununla Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun dörd kəndinin: Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı və Qızılhacılının ərazilərinin (6,5 km2) Azərbaycana qaytarılması təmin edilib, bu barədə Azərbaycan baş nazirinini müavini Şahin Mustafayevin ofisi məlumat yayıb.

Bu kəndlərin əraziləri mayın 24-də Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Ermənistan MTX də qeyd edilən sərhəd hissəsinin delimitasiyasının başa çatdığını təsdiq edib. Ermənistan tərəfdən delimitasiya olunmuş böyük sərhəd hissəsi də artıq sərhədçilərin nəzarətinə verilib. Sərhədçilər Kirants kəndi yaxınlığında sərhədi iyulun 24-nə qədər nəzarətə götürəcəklər.

