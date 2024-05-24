Иностранные дипломаты в Лачыне

24 мая Президентство COP29 пригласило иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане, принять участие в Лачынском диалоге по борьбе с изменением климата.

В ходе мероприятия руководящая группа COP29 изложила видение и цели президентства в год переговоров по климату. Об этом говорится в сообщении президентства на платформе X.

Перед дипломатами выступил помощник главы государства по международным вопросам Хикмет Гаджиев.