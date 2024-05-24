  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy200 C
  • Суббота, 25 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Иностранные дипломаты в Лачине

Иностранные дипломаты в Лачине

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иностранные дипломаты в Лачыне

24 мая Президентство COP29 пригласило иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане, принять участие в Лачынском диалоге по борьбе с изменением климата.

В ходе мероприятия  руководящая группа COP29 изложила видение и цели президентства в год переговоров по климату. Об этом говорится в сообщении президентства на платформе X.

Перед дипломатами выступил помощник главы государства по международным вопросам Хикмет Гаджиев.

 

Написать отзыв

Политика

İran Prezidentinin həlak olduğu hadisə Azərbaycan- İran münasibətlərinə təsir edə bilərmi? – Nəsimi Məmmədli Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей