Иностранные дипломаты в Лачине
Иностранные дипломаты в Лачыне
24 мая Президентство COP29 пригласило иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане, принять участие в Лачынском диалоге по борьбе с изменением климата.
В ходе мероприятия руководящая группа COP29 изложила видение и цели президентства в год переговоров по климату. Об этом говорится в сообщении президентства на платформе X.
Перед дипломатами выступил помощник главы государства по международным вопросам Хикмет Гаджиев.
Политика
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