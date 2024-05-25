Обнародованы ожидаемые изменения в бюджет Азербайджана на 2024 год

Обнародованы ожидаемые изменения в бюджет Азербайджана на 2024 год

Вечером 24 мая министерство финансов обнародовало соответствующий законопроект изменений, которые, как ожидается, будут внесены в государственный и обзорный бюджеты на 2024 год.

Документ, размещенный на интернет-странице министерства, будет обсуждаться 27 мая на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таким образом, согласно законопроекту, бюджетная цена на азербайджанскую нефть повышается на 15 долларов США за баррель с 60 до 75 долларов.

Ожидается, что доходы пересмотренного государственного бюджета составят 36 353 миллиона манатов (в настоящее время-34 173 миллиона манатов), а расходы - 39 707,3 миллиона манатов (в настоящее время-36 763 миллиона манатов). Таким образом, в бюджете должен появиться дефицит в размере 3 354,3 миллиона манатов (в настоящее время - 2 590 миллионов манатов).

Ожидается, что доходы бюджета пересмотренного обзора составят 43 480 миллионов манатов (в настоящее время 38 998 миллионов манатов), а расходы - 45 591,8 миллиона манатов (в настоящее время 42 376 миллионов манатов). Таким образом, в бюджете должен появиться дефицит в размере 2 111,8 миллиона манатов (в настоящее время-3 379 миллионов манатов).