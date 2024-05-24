Азербайджан может удвоить внешний долг: "Опасная тенденция"

Внешний долг Азербайджана может увеличиться до 10 миллиардов долларов, что значительно выше нынешних 5,5 миллиардов долларов. Этот потенциальный рост был отмечен министром финансов Самиром Шарифовым в ходе заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 23 мая, на котором обсуждался проект закона об исполнении государственного бюджета на 2023 год.

Шарифов подчеркнул, что внешний государственный долг Азербайджана в настоящее время находится на относительно низком уровне. "В этом году у нас также будут некоторые выплаты. Это позволяет нам осуществлять консервативные заимствования в иностранной валюте и в то же время реализовывать крупные инфраструктурные проекты, стоящие перед нашей страной", - сказал он.

Финансовые резервы Азербайджана оцениваются в 70 миллиардов долларов. Однако в условиях снижения добычи нефти целесообразность увеличения внешних заимствований оказалась под вопросом.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сказал Turan, что внешний долг может увеличиться, если удастся получить кредиты по выгодным процентным ставкам. "Такая возможность существует. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях пропорционально доходу, который мы получаем от наших золотовалютных резервов, почему бы нам этого не сделать? Мы зарабатываем 3,5-4,5% от наших золотовалютных резервов, инвестируя их в различные акции и другие прибыльные проекты. На этом фоне, если мы возьмем кредит под 2%, это пойдет нам на пользу".

Гулиев также отметил, что у государства есть амбициозные планы, в частности, связанные с развитием Карабаха и другими проектами, которые должны быть реализованы.

Экономист Рашад Гасанов в интервью Turan раскритиковал связь увеличения внешнего долга со стратегическими валютными резервами, заявив, что использование этих резервов принципиально отличается. "Подход Нефтяного фонда к расходованию этих средств направлен на их сохранение и преобразование для будущих поколений. Эти средства могут быть направлены в государственный бюджет только в рамках ежегодных трансфертов и, в редких случаях, на различные программы", - сказал Гасанов. Он подчеркнул, что, хотя привлечение внешних средств для стратегических проектов желательно из-за более организованного контроля и подотчетности, опора на внутренние резервы сопряжена с рисками неэффективного расходования средств.

Экономист Натиг Джафарли выразил обеспокоенность подходом правительства, расценив его как признание снижения доходов и отсутствия жизнеспособных стратегий для их увеличения. "Снижение добычи нефти и неудовлетворенные ожидания в отношении доходов от продажи газа должны были подтолкнуть правительство к оживлению экономики другими способами, такими как увеличение экспорта и внутреннего производства. К сожалению, мы этого не увидели", - заявил Джафарли Радио Азадлыг.

Он предупредил, что доходы страны, вероятно, продолжат сокращаться, в то время как расходы увеличатся. "Говорят, что в этом году в освобожденные земли было инвестировано 14,5 миллиарда манатов, а к 2030 году необходимо дополнительно 60 миллиардов манатов. У них ограниченный доступ к этим средствам".

Джафарли предположил, что увеличение внешних заимствований может быть единственным оставшимся вариантом для правительства. "Внешний долг Азербайджана находится на довольно приемлемом уровне по сравнению с европейскими странами. Однако тенденция сама по себе опасна. Это говорит о том, что правительство потеряло надежду на увеличение доходов Азербайджана за счет внутренних ресурсов, производства и экспорта, переключив свое внимание на внешние заимствования. Если так будет продолжаться и дальше, нет никакой гарантии, что в ближайшем будущем оно не решит снова удвоить объем заимствований. Это означает, что население Азербайджана будет работать и платить налоги не для улучшения своего будущего, а для погашения внешнего долга".

Поскольку Азербайджан сталкивается с финансовыми трудностями, как внутренние, так и международные заинтересованные стороны будут внимательно следить за последствиями увеличения внешнего долга.