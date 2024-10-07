Встреча Мирзоян-Байрамов в Москве не планируется

Встреча Мирзоян-Байрамов в Москве не планируется (обновлено)

В Москве 7 октября проходит заседание глав МИД стран СНГ. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов участвуют в этом заседании. Однако двустороняя встреча министров не планируется.

"Арарат Мирзоян участвует в заседании СНГ. Отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не планируется", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, через день в Москве пройдет заседание глав государств СНГ. Как ожидается, в нем примут участие Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

МИД Азербайджана подтвердил, что встреча Байрамов-Мирзоян в Москве не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.