Встреча Мирзоян-Байрамов в Москве не планируется
Встреча Мирзоян-Байрамов в Москве не планируется (обновлено)
В Москве 7 октября проходит заседание глав МИД стран СНГ. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов участвуют в этом заседании. Однако двустороняя встреча министров не планируется.
"Арарат Мирзоян участвует в заседании СНГ. Отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не планируется", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Отметим, через день в Москве пройдет заседание глав государств СНГ. Как ожидается, в нем примут участие Ильхам Алиев и Никол Пашинян.
МИД Азербайджана подтвердил, что встреча Байрамов-Мирзоян в Москве не планируется.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.
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