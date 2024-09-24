Встреча помощника президента с замминистром ИД России
Встреча помощника президента с замминистром ИД России
23 сентября в Баку состоялась встреча замминистра ИД России Михаила Богданова с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Как сказано в сообщении МИД РФ, в ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана.
«Была подтверждена нацеленность Москвы и Баку на продолжение плотной внешнеполитической координации в двустороннем формате и на различных международных площадках», - отмечено в сообщении.
Отметим, что официальный Баку не сообщал о данной встрече.
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