Встреча помощника президента с замминистром ИД России

23 сентября в Баку состоялась встреча замминистра ИД России Михаила Богданова с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Как сказано в сообщении МИД РФ, в ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана.

«Была подтверждена нацеленность Москвы и Баку на продолжение плотной внешнеполитической координации в двустороннем формате и на различных международных площадках», - отмечено в сообщении.

Отметим, что официальный Баку не сообщал о данной встрече.