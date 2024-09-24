Задержанные в Чечне граждане Азербайджана возвращены
Задержанные в Чечне граждане Азербайджана возвращены
Задержанные в Чечне трое граждан Азербайджана, которых хотели отправить на войну в Украину, возвращены в Азербайджан.
Как сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, после получения информации о задержании граждан Азербайджана: Ширинова Эльхана Акбер оглу 1975 г.р, Магеррамова Вугара Назим оглу 1982 г.р и Рзаева Нихада Тапдыг оглу 2004г.р. , в МИД РФ была направлена нота с целью возвращения их на родину.
Также были проведены переговоры с МИД России и другими ответственными органами.
В результате, 21 сентября было обеспечено возвращение указанных граждан в Азербайджан сухопутным путем через пункт пересечения государственной границы с РФ.
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