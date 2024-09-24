Задержанные в Чечне граждане Азербайджана возвращены

Задержанные в Чечне трое граждан Азербайджана, которых хотели отправить на войну в Украину, возвращены в Азербайджан.

Как сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, после получения информации о задержании граждан Азербайджана: Ширинова Эльхана Акбер оглу 1975 г.р, Магеррамова Вугара Назим оглу 1982 г.р и Рзаева Нихада Тапдыг оглу 2004г.р. , в МИД РФ была направлена нота с целью возвращения их на родину.

Также были проведены переговоры с МИД России и другими ответственными органами.

В результате, 21 сентября было обеспечено возвращение указанных граждан в Азербайджан сухопутным путем через пункт пересечения государственной границы с РФ.