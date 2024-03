Хадиджа Исмаил вызвана на допрос, и не исключает свой арест

Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил сегодня в 15.00 вызвана в главное управление полиции города Баку. Об этом она сообщила Turan.

Ей позвонил следователь столичной полиции Эльдар Гадимов в качестве свидетеля «по делу Toplum TV», - отметила Исмаил.

По всей видимости, ей придется идти на следствие без адвоката.«Ибо адвокат, который взял ордер по моему делу, сейчас не в Баку. Он пытался перенести мой вызов на другое время, однако не получилось», - сказала Исмаил.

Она не исключила свое задержание и последующий арест. «Все может быть. Могут и арестовать. В их решениях я не ищу логику. Если хотят, то арестуют», - сказала журналистка.

Обращаясь к международной и местной общественности, она сказала: “Toplum TV не совершал преступлений, а занимался журналистикой. Если останусь на свободе, продолжу журналистскую деятельность. Если они думают, что поочередно арестовывая журналистов, смогут заставить нас замолчать, то им надо доказать, что заблуждаются», - отметила Исмаил.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video