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(11 минут назад)
Хадиджа Исмаил вызвана на допрос, и не исключает свой арест

Хадиджа Исмаил вызвана на допрос, и не исключает свой арест

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хадиджа Исмаил вызвана на допрос, и не исключает свой арест

Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил  сегодня в 15.00 вызвана в главное управление полиции города Баку. Об этом она сообщила Turan.

Ей позвонил следователь столичной полиции Эльдар Гадимов в качестве свидетеля «по делу Toplum TV», - отметила Исмаил.

По всей видимости, ей придется идти на следствие без адвоката.«Ибо адвокат, который взял ордер по моему делу, сейчас не в Баку. Он пытался перенести мой вызов на другое время, однако не получилось», - сказала Исмаил.

Она не исключила свое задержание и последующий арест. «Все может быть. Могут и арестовать. В их решениях я не ищу логику. Если хотят, то арестуют», - сказала журналистка.

Обращаясь к международной и местной общественности, она сказала: “Toplum TV не  совершал преступлений, а занимался журналистикой.  Если останусь на свободе, продолжу журналистскую деятельность.  Если они думают, что поочередно арестовывая журналистов, смогут  заставить нас замолчать, то им надо доказать, что заблуждаются», - отметила Исмаил.

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