Хафиз Бабалы заявил о лживости публикации на Qafqazinfo.az
Хафиз Бабалы заявил о лживости публикации на Qafqazinfo.az
В Наримановском районном суде Баку сегодня завершилось подготовительное заседание по иску редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы против Интернет-издания Qafqazinfo.az.
На заседании было обеспечено участие самого Бабалы. Иск подан в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. на сайте Qafqazinfo.az. статьи: "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".
Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя.
В частности, в статье утверждалось, что «Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи».
Бабалы назвал это утверждение клеветой, поскольку он не делал расследований по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу. Расследования были частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда соблюдались этические принципы и нормы журналистики.
Кроме того, никто никогда не предъявлял претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих материалах не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.
Бабалы также назвал клеветой утверждение, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе».
Бабалы попросил суд обязать издание опровергнуть клеветнические утверждения, принести ему извинения и выплатить компенсации в размере 9900 манатов, и обязать редакцию оплатить судебные расходы в размере 119 манатов.
Адвокат Расул Джафаров, поддержав иск, также ходатайствовал о вызове в суд представителя Главного Управления Полиции города Баку, где проводится следствие по обвинению Бабалы в контрабанде.
Суд удовлетворил ходатайство.
Представитель Qafqazinfo.az просил не удовлетворять иск, не приведя каких-либо доводов в пользу этого.
Судья Сабина Нуриева назначила слушания по существу на 11 июня.
* Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.
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