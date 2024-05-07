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(11 часов назад)
Хафиз Бабалы заявил о лживости публикации на Qafqazinfo.az

Хафиз Бабалы заявил о лживости публикации на Qafqazinfo.az

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Хафиз Бабалы заявил о лживости публикации на Qafqazinfo.az

В Наримановском районном суде Баку сегодня завершилось подготовительное заседание по иску редактора отдела экономических новостей агентства Turan Хафиза Бабалы против Интернет-издания Qafqazinfo.az.

На заседании было обеспечено участие самого Бабалы. Иск подан  в связи с публикацией 28 декабря 2023 г. на сайте Qafqazinfo.az.  статьи: "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы".

 Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя.

В частности, в статье утверждалось,  что «Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи».

Бабалы назвал это утверждение клеветой, поскольку он не делал расследований  по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу.  Расследования были частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда соблюдались этические принципы и нормы журналистики.

Кроме того, никто никогда не предъявлял претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих материалах не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.

Бабалы также назвал клеветой утверждение, что «в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и азербайджанские политэмигранты в Европе».

Бабалы попросил суд обязать издание опровергнуть клеветнические утверждения, принести ему извинения  и выплатить компенсации в размере 9900 манатов, и обязать редакцию оплатить судебные расходы в размере 119 манатов.

Адвокат  Расул Джафаров, поддержав иск, также ходатайствовал о вызове в суд представителя Главного Управления Полиции города Баку, где проводится следствие по обвинению Бабалы в контрабанде.

Суд удовлетворил ходатайство.

Представитель Qafqazinfo.az  просил не удовлетворять иск, не приведя каких-либо доводов в пользу этого.

Судья Сабина Нуриева назначила слушания по существу на 11 июня.

*  Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря.  Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.

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