Задержанных перед Насиминским судом, избили в полиции

10 активистов партии Народного фронта, задержанных в понедельник перед Насиминским судом, были избиты в 20-м отделении полиции Насиминского раойна Баку.

В отношении их составлен протокол по статьям 510 и 535.1 кодекса об административных нарушениях (мелкое хулигантсво и не подчинение полиции).

Об этом Turan сообщила одна из задержанных – Гюльнара Рагимова, которую освободили.

По ее словам, четырех активистов жестоко избили. «Лицо

Руслана Амирова изуродовано, левое ребро сломано и он дышал с трудом. Меня тоже избили, оторвался ноготь на пальце руки. В отделении еще остаютяс 10 активистов", - сообщила она.

МВД не комментирует насилие против членов ПНФА.

Напомним, что атиисты были задержаны ранее перед Насиминским судом, куда они пришли для поддержки своего лидера Али Керимли, против которого в суде шел процесс.

