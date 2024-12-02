Задержанных перед Насиминским судом, избили в полиции
Задержанных перед Насиминским судом, избили в полиции
10 активистов партии Народного фронта, задержанных в понедельник перед Насиминским судом, были избиты в 20-м отделении полиции Насиминского раойна Баку.
В отношении их составлен протокол по статьям 510 и 535.1 кодекса об административных нарушениях (мелкое хулигантсво и не подчинение полиции).
Об этом Turan сообщила одна из задержанных – Гюльнара Рагимова, которую освободили.
По ее словам, четырех активистов жестоко избили. «Лицо
Руслана Амирова изуродовано, левое ребро сломано и он дышал с трудом. Меня тоже избили, оторвался ноготь на пальце руки. В отделении еще остаютяс 10 активистов", - сообщила она.
МВД не комментирует насилие против членов ПНФА.
Напомним, что атиисты были задержаны ранее перед Насиминским судом, куда они пришли для поддержки своего лидера Али Керимли, против которого в суде шел процесс.
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