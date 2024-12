Nəsimi Rayon Məhkəməsinin qarşısında saxlanılan şəxslər polis bölməsində döyülüblər

Bazar ertəsi Nəsimi Rayon Məhkəməsinin binası qarşısında saxlanılan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 10 fəalı Bakının Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 20-ci polis bölməsində döyülüb.

Onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu və 535.1-ci maddələri (kiçik xuliqanlıq və polisə tabe olmama) ilə protokol tərtib edilib.

Bu barədə Turan-a saxlanılanlardan biri - Gülnarə Rəhimova bildirib. O, sərbəst buraxılıb.

Onun sözlərinə görə, dörd fəalı amansızca döyüblər. "Ruslan Əmirovun üzü eybəcər hala salınıb, sol qabırğası qırılıb və o, çətinliklə nəfəs alırdı. Məni də döyüblər, əl barmağımda dırnağım qopdu. 10 fəal hələ də bölmədədir", deyə o bildirib.

DİN AXCP üzvlərinə qarşı zorakılıqla bağlı şərh vermir.

Xatırladaq ki, fəallar partiya lideri Əli Kərimlinin işi üzrə keçirilən prosesdə onu dəstəkləmək üçün gəldikləri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin binası qarşısında saxlanılıblar.

