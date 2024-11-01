Заявление: Скоординированные фейковые аккаунты стремятся подорвать  COP29

Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам парламента Азербайджана и Агентство по развитию медиа опубликовали совместное заявление, в котором утверждается о скоординированной кампании против проведения в стране предстоящей климатической конференции COP29, проводимой с помощью фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей «X».

В заявлении указано, что многочисленные профили, выступающие против COP29, были разоблачены как боты, использующие идентичные ответы с хэштегом #COP29 по всей платформе. Эти автоматизированные посты, распространяемые одновременно через бот-системы, направлены на искажение контента и влияние на общественное мнение, согласно комиссии.

Авторы заявления утверждают, что эта дезинформационная работа направлена ​​на создание образа широко распространенного недовольства ролью Азербайджана как принимающей стороны. «Основная цель этой деятельности, основанной на ложной информации, — создать иллюзию массового недовольства проведением Азербайджаном COP29», — говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к гражданам и международному сообществу игнорировать вводящий в заблуждение контент и полагаться на официальные источники информации.

Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам и Агентство по развитию медиа призвали платформу «X» расследовать скоординированную кампанию, которая, по их словам, основана на ложных утверждениях, с целью защитить целостность информации, распространяемой в преддверии климатического саммита.