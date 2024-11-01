Заявление: Скоординированные фейковые аккаунты стремятся подорвать COP29
Заявление: Скоординированные фейковые аккаунты стремятся подорвать COP29
Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам парламента Азербайджана и Агентство по развитию медиа опубликовали совместное заявление, в котором утверждается о скоординированной кампании против проведения в стране предстоящей климатической конференции COP29, проводимой с помощью фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей «X».
В заявлении указано, что многочисленные профили, выступающие против COP29, были разоблачены как боты, использующие идентичные ответы с хэштегом #COP29 по всей платформе. Эти автоматизированные посты, распространяемые одновременно через бот-системы, направлены на искажение контента и влияние на общественное мнение, согласно комиссии.
Авторы заявления утверждают, что эта дезинформационная работа направлена на создание образа широко распространенного недовольства ролью Азербайджана как принимающей стороны. «Основная цель этой деятельности, основанной на ложной информации, — создать иллюзию массового недовольства проведением Азербайджаном COP29», — говорится в заявлении.
В заявлении также содержится призыв к гражданам и международному сообществу игнорировать вводящий в заблуждение контент и полагаться на официальные источники информации.
Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам и Агентство по развитию медиа призвали платформу «X» расследовать скоординированную кампанию, которая, по их словам, основана на ложных утверждениях, с целью защитить целостность информации, распространяемой в преддверии климатического саммита.
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