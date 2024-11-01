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(10 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча Комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

1 ноября на границе Армени и Азербайджана под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась десятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД Армении в пятницу вечером.

В ходе встречи, стороны констатировали вступление в силу их деятельности с 1 ноября 2024 года.

Стороны провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшей делимитации.

После завершения встречи Комиссий, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы транспортных коммуникаций, сказано в сообщении правительства Армении.


 

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