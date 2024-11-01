Встреча Комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
1 ноября на границе Армени и Азербайджана под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась десятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД Армении в пятницу вечером.
В ходе встречи, стороны констатировали вступление в силу их деятельности с 1 ноября 2024 года.
Стороны провели обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшей делимитации.
После завершения встречи Комиссий, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев обсудили вопросы транспортных коммуникаций, сказано в сообщении правительства Армении.
-
- Политика
- 1 ноябрь 2024 19:40
Политика
-
- 1 ноябрь 2024, 19:40
Комиссия по иностранному вмешательству и гибридным угрозам парламента Азербайджана и Агентство по развитию медиа опубликовали совместное заявление, в котором утверждается о скоординированной кампании против проведения в стране предстоящей климатической конференции COP29, проводимой с помощью фейковых аккаунтов на платформе социальных сетей «X».
-
- 1 ноябрь 2024, 17:22
Распоряжением главы государства от 1 ноября, Орхан Гусейнзаде назначен главой Агдашского района Азербайджана.
-
- 1 ноябрь 2024, 17:21
У содержащегося под арестом в СИЗО общественного активиста Ниджата Ибрагима усугубились проблемы со здоровьем.
-
- 1 ноябрь 2024, 15:18
1 ноября глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Испании в Азербайджане Кристины Латоре Санчо.
Написать отзыв