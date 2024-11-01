Почему не назначаются муниципальные выборы?

Согласно Избирательному кодексу, срок полномочий органов местного самоуправления в Азербайджане составляет пять лет и истекает 23 декабря текущего года. Голосование должно быть объявлено Центральной избирательной комиссией (ЦИК) за 60 дней до выборов. Однако, хотя до даты выборов осталось всего 52 дня, ЦИК не делал никаких заявлений.

Председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж заявил СМИ о необходимости учитывать существующую правовую реальность:

«В настоящее время это ситуация, определенная Избирательным кодексом. Статья 211 Кодекса гласит, что срок полномочий органов местного самоуправления составляет пять лет, начиная со дня выборов и заканчивая днем ​​первого заседания вновь избранных муниципалитетов. Если результаты выборов в каком-либо муниципальном районе не признаются, ранее избранный муниципалитет сохраняет свои полномочия и признается органом местного самоуправления на следующий срок, а его деятельность считается законной. ЦИК должна объявить как сроки, так и соответствующий календарь выборов».

«Более 1300 существующих муниципалитетов автоматически объединены в 685, в каждом из которых разное количество депутатов. В этом случае необходимо как можно скорее назначить дату выборов, чтобы начать выдвижение кандидатов, сбор подписей, регистрацию и агитацию. Должны быть даны все указания, чтобы каждый гражданин мог реализовать свои права и свободы. Я считаю, что ЦИК будет решать этот вопрос в рамках закона, а не исходя из субъективных позиций или интересов», — заявил депутат.

Ситуацию в программе «Сложный вопрос» прокомментировал председатель общественного объединения «Исследования демократии» Мирали Гусейнов. По его словам, согласно законодательству, очередные муниципальные выборы действительно были назначены на 3 декабря текущего года. Однако время планирования и подготовки к выборам прошло, а значит, выборов в этом году не будет.

Причин тому две. Первая — техническая — в государственном бюджете не было выделено средств на проведение трех выборов (президентских, парламентских и муниципальных) в течение одного года. Вторая причина — юридическая. Назначение муниципальных выборов не является конституционным требованием, а регулируется Избирательным кодексом. Назначение муниципальных выборов находится в ведении Центральной избирательной комиссии.

«Конечно, по закону срок полномочий муниципальных органов власти составляет пять лет, но закон достаточно гибкий, чтобы допускать перенос муниципальных выборов на более поздний срок», — заявил эксперт.