Транспортный план COP29: масштабная подготовка к бесперебойному движению в Баку

Накануне COP29, предпринимаются значительные усилия для обеспечения бесперебойной транспортировки участников и граждан в Баку. На брифинге 1 ноября руководитель транспортного департамента COP29 Azerbaijan Operations Company Орхан Махмудлу подчеркнул приверженность эффективной мобильности, сообщив, что вокруг крупных отелей и жилых районов было создано 16 транспортных узлов. Эти узлы призваны позволить участникам COP29 легко перемещаться между ключевыми площадками, обеспечивая комфорт и своевременный доступ к местам проведения мероприятий.
Орхан Махмудлу подчеркнул скрупулезный процесс планирования, начатый еще в феврале, с масштабными улучшениями транспортной инфраструктуры Баку. Эти улучшения направлены на то, чтобы разместить ожидаемый поток более 50 000 высокопоставленных гостей, приведя городские объекты в соответствие с международными стандартами, чтобы обеспечить качественный опыт для всех участников COP29.
В поддержку заявлений Махмудлу глава Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев объяснил предстоящие корректировки маршрутов в городе. В частности, будут активированы новые маршруты для разных видов транспорта, а выделенные шаттл-линии будут постоянно курсировать между крупными транспортными узлами и местами проведения мероприятий. Кроме того, на первые четыре дня конференции более десяти существующих автобусных маршрутов будут временно приостановлены для оптимизации транспортного потока.
В районе станции метро «Кероглу», где обычно обслуживается более 30 маршрутов, будут внесены существенные изменения, и только три маршрута продолжат работу в районе, известном как «Пирамида». Участникам рекомендуется использовать эти адаптированные варианты общественного транспорта, а четкие указания и информация в режиме реального времени будут доступны на официальном сайте COP29.
Начальник Центра интеллектуального управления транспортом МВД Намидан Пириев заверил местных жителей и участников в безопасности и организации на ключевых дорогах, где будут введены ограничения. Во время мероприятия также могут появиться временные контрольно-пропускные пункты, а для бесперебойного движения будут доступны альтернативные маршруты.
Несмотря на предпринимаемые меры, следует ожидать, что с прибытием глав государств, лидеров правительств и высокопоставленных чиновников со всего мира это событие приведет к сбоям в нормальном движении транспорта, особенно в первые дни, отмечает Turan.
Исторически сложилось так, что прибытие даже одного высокопоставленного международного гостя создавало проблемы с движением в Баку. Для COP 29, на которой присутствовало множество высокопоставленных лиц, власти приняли меры, направленные на оптимизацию движения, но ожидания остаются осторожными. Несмотря на обширное планирование и заверения в минимальных помехах, заторы на дорогах могут быть неизбежны.
Лучший совет для жителей и гостей — избегать поездок по маршрутам COP 29 в дни проведения мероприятия, если это возможно. Альтернативные маршруты и дополнительные варианты общественного транспорта могут быть доступны, но терпение и планирование, вероятно, будут необходимы для тех, кто перемещается по городу. Организаторы саммита призывают всех проявлять гибкость, особенно в часы пик, чтобы помочь свести к минимуму помехи и обеспечить бесперебойный опыт, как для местных жителей, так и для иностранных гостей.
1 отзыв
Ruslan
2024-11-02
Какие улучшения ? много еще очень старых автобусов которые изжили себя они не годны для маршрутов потом на счет остановок есть места где их вообще нет просто нацепят на столб табличку что здесь остановка потом есть места где нет сообщений на таблице какой автобус курсирует по маршруту приходится спрашивать горожан проблема работы до скольки часов работает есть маршруты которые уже в 9 часов уходят в депо или в гараж если он есть потом стоят на конечной пока полностью автобус не заполнится не тронутся и вообще я слышал что за каждой маршруткой этим бизнесом стоят чиновники вообще которые не имеют дела к транспорту думаю что эти социальные проблемы надо освещать часто проблем выше крыши но их не решают...Автобусами надо управлять централизовано одной структурой это может быть BNA а не у каждого чиновника свой маршрут...