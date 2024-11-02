Транспортный план COP29: масштабная подготовка к бесперебойному движению в Баку

Накануне COP29, предпринимаются значительные усилия для обеспечения бесперебойной транспортировки участников и граждан в Баку. На брифинге 1 ноября руководитель транспортного департамента COP29 Azerbaijan Operations Company Орхан Махмудлу подчеркнул приверженность эффективной мобильности, сообщив, что вокруг крупных отелей и жилых районов было создано 16 транспортных узлов. Эти узлы призваны позволить участникам COP29 легко перемещаться между ключевыми площадками, обеспечивая комфорт и своевременный доступ к местам проведения мероприятий.

Орхан Махмудлу подчеркнул скрупулезный процесс планирования, начатый еще в феврале, с масштабными улучшениями транспортной инфраструктуры Баку. Эти улучшения направлены на то, чтобы разместить ожидаемый поток более 50 000 высокопоставленных гостей, приведя городские объекты в соответствие с международными стандартами, чтобы обеспечить качественный опыт для всех участников COP29.

В поддержку заявлений Махмудлу глава Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев объяснил предстоящие корректировки маршрутов в городе. В частности, будут активированы новые маршруты для разных видов транспорта, а выделенные шаттл-линии будут постоянно курсировать между крупными транспортными узлами и местами проведения мероприятий. Кроме того, на первые четыре дня конференции более десяти существующих автобусных маршрутов будут временно приостановлены для оптимизации транспортного потока.

В районе станции метро «Кероглу», где обычно обслуживается более 30 маршрутов, будут внесены существенные изменения, и только три маршрута продолжат работу в районе, известном как «Пирамида». Участникам рекомендуется использовать эти адаптированные варианты общественного транспорта, а четкие указания и информация в режиме реального времени будут доступны на официальном сайте COP29.

Начальник Центра интеллектуального управления транспортом МВД Намидан Пириев заверил местных жителей и участников в безопасности и организации на ключевых дорогах, где будут введены ограничения. Во время мероприятия также могут появиться временные контрольно-пропускные пункты, а для бесперебойного движения будут доступны альтернативные маршруты.

Несмотря на предпринимаемые меры, следует ожидать, что с прибытием глав государств, лидеров правительств и высокопоставленных чиновников со всего мира это событие приведет к сбоям в нормальном движении транспорта, особенно в первые дни, отмечает Turan.

Исторически сложилось так, что прибытие даже одного высокопоставленного международного гостя создавало проблемы с движением в Баку. Для COP 29, на которой присутствовало множество высокопоставленных лиц, власти приняли меры, направленные на оптимизацию движения, но ожидания остаются осторожными. Несмотря на обширное планирование и заверения в минимальных помехах, заторы на дорогах могут быть неизбежны.

Лучший совет для жителей и гостей — избегать поездок по маршрутам COP 29 в дни проведения мероприятия, если это возможно. Альтернативные маршруты и дополнительные варианты общественного транспорта могут быть доступны, но терпение и планирование, вероятно, будут необходимы для тех, кто перемещается по городу. Организаторы саммита призывают всех проявлять гибкость, особенно в часы пик, чтобы помочь свести к минимуму помехи и обеспечить бесперебойный опыт, как для местных жителей, так и для иностранных гостей.