Зоозащитник Кямран Мамедли отпущен (обновлено)

Зоозащитник Кямран Мамедли спустя два часа после задержания на пространстве проведения климатической конференции COP29 в Баку был отпущен.

Об этом он сам сообщил Turan.

По словам молодого человека, после задержания сотрудники охраны завели его в туалет для лиц с ограниченными возможностями. Там его продержали 1,5 часа.

После этого, Мамедли через «задний двор» вывели на улицу и посадили в автомобиль. «Меня привезли к станции метро «Улдуз» и там отпустили», - отметил Мамедли.

На вопрос было ли оказано на него физическое давление, молодой человек ответил, что «после задержания нет».

Однако, добавил он, при задержании он подвергся насилию.

«У меня на теле царапины, следи крови», - сказал он.

Мамедли сказал, что своим протестом хотел привлечь международное внимание к проблеме отстрела бесхозных собак в Баку.

«Правда, власти в октябре заявили, что центр «Топлан», который занимается этим уже закрыт.

Видимо это заявление была направлено на улучшение имиджа властей перед COP29.

Но на самом деле те же машины «Топлан», те же люди в сопровождении полиции продолжают отлавливать собак», - отметил Мамедли.

По его словам, территория «Топлан», все еще не открыта для общественности

«С другой стороны, власти в связи с COP29 создали атмосферу страха, и я подумал, что для того, чтобы развеять это мы должны что-то предпринять», - резюмировал Керимли, объясняя другую цель своей акции.

* * *

2024-11-15 18:16

Зоозащитник и журналисты задержаны на акции в защиту животных на COP29

Зоозащитник Кямран Мамедли 15 ноября был задержан, когда проводил акцию протеста на территории климатической конференции COP29. Он протестовал против расстрела бездомных собак.

Мамедли поднял над головой: «Азербайджанские власти расстреливают собак на улицах!». Мамедли также выкрикивал: «В отставку тех, кто учит молодежь подхалимству под видом волонтерства!»

Мамедли был уведен сотрудниками службы охраны. Одновременно с применением насилия были удалены с места акции две журналистки - Айтадж Тапдыг и Хаяла Агаева, которые снимали Мамедли. Девушек насильно вывели с арены COP29 и отобрали телефоны. В настоящее время, активист не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.

Получить комментарии у организаторов COP29 не удалось.

