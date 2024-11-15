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(8 часов назад)
Арестованные журналисты Abzas Media подверглись давлению в СИЗО
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Арестованные журналисты Abzas Media подверглись давлению в СИЗО

Содержащиеся под арестом журналисты Abzas Media подверглись давлению в Бакинском следственном изоляторе № 1.

Как сообщили близкие журналистов, 14 ноября журналистка Наргиз Абсаламова была подвергнута оскорблениям со стороны надзирателя. Более того, он применил против нее силу, в результате у нее повреждена рука.

Кроме того, 15 ноября группа заключенных женщин попытались оказать давление на Абсаламову и некоторых других арестанток.

«Когда журналистки Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова выразили протест этому, она также подверглись давлению надзирателей», - сообщили те же источники.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
 

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