Арестованные журналисты Abzas Media подверглись давлению в СИЗО
Содержащиеся под арестом журналисты Abzas Media подверглись давлению в Бакинском следственном изоляторе № 1.
Как сообщили близкие журналистов, 14 ноября журналистка Наргиз Абсаламова была подвергнута оскорблениям со стороны надзирателя. Более того, он применил против нее силу, в результате у нее повреждена рука.
Кроме того, 15 ноября группа заключенных женщин попытались оказать давление на Абсаламову и некоторых других арестанток.
«Когда журналистки Севиндж Вагифгызы и Эльнара Гасымова выразили протест этому, она также подверглись давлению надзирателей», - сообщили те же источники.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
Политика
-
- 15 ноябрь 2024, 21:54
Зоозащитник Кямран Мамедли 15 ноября был задержан, когда проводил акцию протеста на территории климатической конференции COP29 . Он протестовал против расстрела уличных собак.
-
- 15 ноябрь 2024, 20:34
В Тбилисском городском суде 15 ноября состоялось рассмотрение по существу жалобы главы азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова на отказ в предоставлении политического убежища в Грузии.
-
- 15 ноябрь 2024, 17:39
США давно работают с Азербайджаном по вопросам энергетики и по выбросам ископаемого топлива. В частности, речь о технологиях, которые сокращают выбросы углекислого газа СО2 и помогают переходу на чистую энергию.
-
- 15 ноябрь 2024, 16:54
В Бакинском апелляционном суде 15 ноября была рассмотрена жалоба директора издания Abzas Media Ульви Гасанлы против Бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы.
Написать отзыв