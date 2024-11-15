Суд утвердил отказ Афгану Садыгову в предоставлении убежища в Грузии

В Тбилисском городском суде 15 ноября состоялось рассмотрение по существу жалобы главы азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова на отказ в предоставлении политического убежища в Грузии.

Как сообщила Turan жена журналиста Севиндж Садыгова, проводящий 56-е сутки голодовку журналист был доставлен в суд в инвалидной коляске.

Он сказал в суде, что в Азербайджане на него завели уголовное дело по сфабрикованному обвинению с целью наказания за критику властей.

Защита также указала, что А.Садыгова в Азербайджане ожидает несправедливый суд, ибо он уже дважды пережил судьбу политзаключенного.

Суду были представлены заявления международных организаций, подтверждающие позицию защиты.

Однако суд не удовлетворил жалобу.

С.Садыгова считает решение суда «политическим».

Защита подаст апелляцию.

Она отметила, что А.Садыгов несмотря на тяжелое состояние здоровья намерен продолжать голодовку.

«Если с Афганом что-то случится, то это будет на совести властей Азербайджана и Грузии», - заявила С.Садыгова.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.