Зоозащитнику запретили выезд из Азербайджана

Зоозащитнику Кямрану Мамедли ввели запрет на выезд из страны. Об этом он сам сообщил Turan.

Утром 2 декабря он не смог выехать в Тбилиси.

«На паспортном контроле сотрудник посмотрел на мой паспорт. Потом он кому то позвонил. Через короткое время мне сказали, что МВД ввело запрет на выезд из страны. О причине мне ничего не сказали», - отметил Мамедли.

Он считает, что запрет связан с его протестной акцией протеста на COP29 в Баку против убийств бездомных собак.

Мамедли отметил, что когда в июле он выезжал и въезжал в Азербайджан проблем у него не возникло.

Он сказал, что обратится в МВД за разъяснением.

Получить комментарии в МВД не удалось.

*15 ноября Мамедли провел акцию протеста

На пространстве COP29 против отстрела бездомных собак. Он был задержан на месте преведения акции и отпущен через несколько часов.