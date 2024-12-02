Кямран Мамедли
Зоозащитнику запретили выезд из Азербайджана
Зоозащитнику Кямрану Мамедли ввели запрет на выезд из страны. Об этом он сам сообщил Turan.
Утром 2 декабря он не смог выехать в Тбилиси.
«На паспортном контроле сотрудник посмотрел на мой паспорт. Потом он кому то позвонил. Через короткое время мне сказали, что МВД ввело запрет на выезд из страны. О причине мне ничего не сказали», - отметил Мамедли.
Он считает, что запрет связан с его протестной акцией протеста на COP29 в Баку против убийств бездомных собак.
Мамедли отметил, что когда в июле он выезжал и въезжал в Азербайджан проблем у него не возникло.
Он сказал, что обратится в МВД за разъяснением.
Получить комментарии в МВД не удалось.
*15 ноября Мамедли провел акцию протеста
На пространстве COP29 против отстрела бездомных собак. Он был задержан на месте преведения акции и отпущен через несколько часов.
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