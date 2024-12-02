Суд рассмотрит жалобу Г.Ибадоглу на запрет на выезд из страны

На 3 декабря в Наримановском суде Баку будет рассмотрена жалоба ученого-экономиста Губада Ибадоглу о запрете на выезд из страны.

Как сообщил его брат Галиб Тогрул, запрет лишает Губада возможности получить необходимую и качественную медпомощь в виде сложной хирургической операции на сердце.

Кроме того, Ибадоглу приглашен главой Европарламента Робертой Метсолой посетить Страсбург для участия в церемонии награждения премией им. академика Сахарова. Ибадоглу в числе финалистов этой премии.

В рамках визита Ибадоглу также предлагается создание условий для медобследования. Приглашение Метсолы представлено суду.

* Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.

22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.

В сентябре Ибадоглу было заявлено о приостановлении следствия по его делу, однако запрет на выезд из страны ему не был отменен.