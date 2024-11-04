Прошедшие президентские выборы в Молдове привели страну к политическому перепутью, поскольку действующий президент Майя Санду одержала победу во втором туре над Александром Стояногло в напряженной борьбе и с небольшим перевесом. Выборы, завершившиеся 3 ноября, были отмечены широким участием граждан, особенно среди тех, кто проживает за рубежом, и выявили глубокие разногласия по поводу ее будущего: должна ли Молдова остаться под влиянием России или ей следует продолжить путь к европейской интеграции?

Накануне выборов Молдова была охвачена политической неопределенностью и экономическими проблемами. Годы политической нестабильности и коррупции подорвали доверие общества к государственным институтам. В последние месяцы граждане Молдовы столкнулись с растущей инфляцией, стагнацией зарплат и растущим долгом, что способствовало разочарованию в политической элите. Растущая зависимость от денежных переводов — от примерно миллиона молдаван, проживающих за рубежом — еще больше усилила финансовую уязвимость страны.

Администрация Майи Санду в течение ее предыдущего срока добилась успехов в интеграции в Европейский союз (ЕС). Однако ее стремление к судебной реформе, мерам по борьбе с коррупцией и большей прозрачности встретило ожесточенное сопротивление со стороны укоренившихся политических и экономических интересов. Многие молдаване по-прежнему скептически относятся к тому, что движение в Европу принесет экономическую стабильность.

Несмотря на победу Санду, референдум по закреплению вступления в ЕС в конституции Молдовы не получил достаточной поддержки. Аналитики связывают это с распространенными опасениями того, что интеграция с Европой может усилить существующие экономические диспропорции и поставить под угрозу давние связи Молдовы с Россией, которая остается ее важнейшим торговым партнером. «Люди разрываются», — сказал политический аналитик Ион Чобану. «ЕС представляет собой многообещающее будущее, но он также представляет собой перемены, а перемены пугают многих, кто боится потерять работу или пенсии, если страна слишком далеко отклонится от России».

В то время как большинство городских избирателей и молодых граждан выступают за европейскую интеграцию, жители сельских районов, составляющие значительную часть электората Молдовы, с большей настороженностью относятся к резким изменениям во внешней политике. «Для многих ЕС — далекая мечта», — пояснила социолог Елена Лупеску. «Для среднестатистического молдаванина по-настоящему важны повседневные проблемы, такие как поиск работы и оплата счетов».

Платформа европейской интеграции и институциональных реформ Майи Санду нашла большой отклик, особенно среди молдаван, проживающих за рубежом. При участии 330 000 граждан на международных избирательных участках проевропейская позиция Санду получила подавляющую поддержку, обеспечив почти 82% голосов диаспоры. Эта иностранная поддержка и стала решающим фактором в ее победе, компенсировав ее незначительную потерю в границах Молдовы, где она набрала 48,81% голосов по сравнению с 51,19% Стояногло.

Послание Санду апеллировало к молдаванам, которые ощутили преимущества жизни в Европе. Многие экспатрианты рассматривают интеграцию в ЕС как путь к лучшему управлению, экономической стабильности и безопасности. «Жизнь в Европе дает вам представление о том, какой может быть Молдова», — сказала Ана Тома, молдаванка, живущая в Италии. «Мы хотим, чтобы у наших семей на Родине были такие же возможности».

При наличии примерно миллиона молдаван, проживающих за рубежом, диаспора стала влиятельной силой на выборах в стране. Решительная поддержка Санду среди молдаван, проживающих в Европе, свидетельствует о растущем консенсусе среди экспатриантов относительно преимуществ интеграции в ЕС. «Голосование диаспоры — это заявление», — отметила политический обозреватель Даниэла Мотрук. «Они подают стране сигнал о том, что европейская модель жизнеспособна и желательна для Молдовы».

Тем не менее, будущее Молдовы зависит от примирения этих международных устремлений с заботами тех, кто находится дома, многие из которых по-прежнему скептически относятся к влиянию ЕС на экономику и суверенитет Молдовы. «Задача перед Санду колоссальная», — сказал аналитик Чобану. «Она должна найти способ сделать европейский путь актуальным для простых молдаван».

Путь Молдовы вперед: что ее ждет впереди

Двухтуровая структура выборов подчеркнула глубокие разногласия внутри молдавского электората. Отрыв Санду в почти 10% во втором туре отражает разделенную страну, но с осторожным оптимизмом относящуюся к возможности перемен.

Получившей мандат во второй раз Санду, предстоит решение сложных экономических и внешнеполитических проблем. Непосредственное внимание ее администрации, скорее всего, будет сосредоточено на судебной реформе и борьбе с коррупцией, но европейская интеграция будет более медленным и сложным процессом. Обеспечение членства Молдовы в ЕС потребует как структурных реформ, так и политической стабильности — сложная перспектива, учитывая внутренние разногласия, выявленные этими выборами.

Европейский путь может привести Молдову в соответствие с западными стандартами в области верховенства закона и экономической политики. Однако противники Санду утверждают, что сосредоточение внимания на членстве в ЕС может оттолкнуть Россию, которая поставляет энергоносители в Молдову и сохраняет существенное влияние в сепаратистском регионе - Приднестровье. Политолог Виктор Медведев отмечает: «Уравновешивание этих влияний без создания дальнейшей нестабильности — вот истинная задача президентства Санду».

Несмотря на эти проблемы, переизбрание Санду дает надежду на успех европейских устремлений Молдовы. Пеодолении администрации Санду разрыва между городскими и сельскими избирателями, а также решение проблем тех, кто опасается западного влияния, определит путь Молдовы. Как сказала Санду после своей победы: «Сила Молдовы в каждом из вас… Наш путь будет нелегким, но вместе мы сможем сформировать будущее мира, процветания и единства».