Результаты COP29: Глобальный Юг принимает компромисс, стремясь к увеличению финансирования из всех источников

В ночь с 23 на 24 ноября пятичасовая церемония закрытия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) (КС-29) завершилась принятием «Бакинского пакта климатического единства». Этот пакт охватывает три ключевых решения саммита:

CMA11a : «Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию»

: «Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию» CMA9a : «Глобальная цель по адаптации»

: «Глобальная цель по адаптации» CMA6: «Программа работ по смягчению последствий и реализация проекта приняты на КС-27 в Шарм-эль-Шейхе».

Интересно, что итоговые документы COP27 в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2022 года также были одобрены ранним утром после интенсивных переговоров между принимающей страной и переговорными группами.

Эта параллель с COP27 особенно актуальна, поскольку 2022 год ознаменовал окончание обязательства, принятого на COP15 в 2009 году, согласно которому развитые страны ежегодно выделяют не менее 100 миллиардов долларов уязвимым развивающимся странам для борьбы с изменением климата. В 2023 году 198 сторон Парижского соглашения решили, что «Новая коллективная количественная цель» (NCQG) по финансированию климата будет определена в Баку во время COP29.

Увеличение финансирования мер по борьбе с изменением климата для развивающихся стран в три раза

Выступая на церемонии закрытия КС-29 24 ноября, исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стилл подчеркнул, что «согласованное утроение государственного финансирования мер по борьбе с изменением климата до 300 млрд долларов США в год для развивающихся стран» защитит жизни и экономику наиболее уязвимых государств от климатических катастроф и обеспечит средства к существованию за счет быстрого роста чистой энергии.

Основные результаты COP29:

Увеличение государственного финансирования мер по борьбе с изменением климата в три раза до 300 млрд долларов США в год для развивающихся стран, начиная с 2025 года и до 2035 года.

в три раза до 300 млрд долларов США в год для развивающихся стран, начиная с 2025 года и до 2035 года. Укрепление сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в области климата для увеличения финансирования развивающихся стран из всех источников (государственных и частных, включая многосторонние банки развития) до 1,3 трлн долларов США в год к 2035 году .

NCQG был окончательно согласован после двух недель интенсивных переговоров и нескольких лет подготовительной работы, потребовавших единогласного согласия по всем деталям. «NCQG — это «страховой полис» человечества от ухудшения последствий изменения климата, но, как и любая страховка, он работает только в том случае, если взносы выплачиваются в полном объеме и вовремя», — заявил Штилл утром 24 ноября в Баку.

Он выразил оптимизм относительно достижения целей NCQG, сославшись на прогноз Международного энергетического агентства о том, что в 2024 году мировые инвестиции в чистую энергетику впервые в истории превысят 2 триллиона долларов.

Основы будущих действий по борьбе с изменением климата

По словам Стилла, финансовые цели COP29 основаны на практических успехах COP27, включая создание Фонда компенсации потерь и ущерба (уже содержащего 800 миллионов долларов США) с 2025 года и соглашение COP28 о быстром и справедливом переходе от ископаемого топлива к энергетике с утроением доли возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Еще одной важной вехой стало соглашение по углеродным рынкам , которое не было достигнуто на предыдущих саммитах, а также принятие двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR) для обеспечения подотчетности.

Проблемы и предстоящий путь

Несмотря на прорывы, Стил признал, что соглашение о климатическом финансировании в Баку не удовлетворило все стороны. Значительная работа по критически важным вопросам еще впереди на COP30 в Белене, Бразилия, в следующем году.

«Ни одна страна не получила всего, чего хотела, и мы покидаем Баку с горой задач впереди. Многие другие вопросы, имеющие решающее значение для миллиардов людей, могут не попасть в заголовки, но остаются жизненно важными. Сейчас не время для триумфализма; мы должны засучить рукава и удвоить усилия на пути к COP30», — заключил Стил.

Ниже представлен краткий обзор основных достижений COP29.

Статья 6 Парижского соглашения

Одним из заметных достижений последних двух недель стал прогресс на рынках углерода. После почти десятилетия переговоров страны достигли соглашения по окончательным компонентам, которые определят, как будут функционировать рынки углерода в рамках Парижского соглашения. Это прокладывает путь к международной торговле углеродом и механизму углеродных кредитов, которые будут полностью введены в эксплуатацию к 2025 году.

В частности, решение COP29 о торговле углеродными квотами между странами ( Статья 6.2, двусторонние отношения ) дает ясность относительно того, как страны будут распределять права на торговлю углеродными кредитами и как будут работать реестры, регистрирующие такие транзакции. Уязвимым странам будет разрешено бесплатно регистрировать свои углеродные кредиты в реестрах, созданных более богатыми странами. Это положение также включает техническую проверку углеродных квот для обеспечения прозрачности процесса.

Что касается статьи 6.4 , которая устанавливает стандарты для централизованного рынка углерода под надзорным органом ООН, то она принесет пользу развивающимся странам, создав новые финансовые потоки от торговли углеродом. Этот рынок, оцениваемый в 1 триллион долларов, в первую очередь будет направлять средства в наименее развитые страны.

Важность этой статьи также заключается в обязательных экологических и правозащитных гарантиях для проектов углеродного рынка. Эти гарантии гарантируют, что ни один проект не может быть реализован без явного и осознанного согласия затронутых лиц, которые будут иметь право оспаривать решения в суде. Согласованный текст для статьи 6.4 включает четкий мандат на приведение углеродного рынка ООН в соответствие с научными данными.

Однако работа над углеродными рынками в Баку не была полностью завершена.

«Надзорный орган, создающий новый механизм углеродных кредитов, получил обширный список дел на 2025 год и продолжит отчитываться перед участниками КС», — сообщил переговорщик.

Статья 6 Парижского соглашения также учитывает выдачу сертификатов за сокращение выбросов парниковых газов посредством посадки деревьев, лесонасаждения или лесовосстановления. В Баку Международный лесной отдел Великобритании выделил 3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку специализированной программы Секретариата ООН по климату по прекращению деградации лесов в развивающихся странах к 2030 году.

Приспособление

COP29 ознаменовала собой важную веху в деле адаптации, достигнув нескольких ключевых результатов в этой области. Решение КС по вопросам, затрагивающим наименее развитые страны (НРС), включает положения о создании программы поддержки внедрения национальных планов адаптации (НПД) для НРС посредством инновационного финансирования и технической помощи.

«Результаты Глобальной цели по адаптации наметили четкий путь вперед к COP30 в Бразилии. COP29 также запустила «Бакинскую дорожную карту адаптации» и «Бакинский диалог высокого уровня по адаптации», направленные на усиление реализации Рамочной программы, утвержденной в декабре 2023 года на COP28 в ОАЭ», — заявила РКИК ООН.

Кроме того, был принят «Бакинский рабочий план» для усиления сотрудничества между участниками КС, коренными народами и местными сообществами. Этот план направлен на повышение роли коренных народов и местных сообществ в решении климатического кризиса.

Гендер и изменение климата

Страны также достигли соглашения по гендерным вопросам и изменению климата, продлив расширенную «Лимскую рабочую программу по гендеру и изменению климата» еще на 10 лет. Это решение подчеркивает важность гендерного равенства и способствует интеграции гендерных соображений в работу Конвенции.

Кроме того, они договорились разработать новый план действий по гендерным вопросам, который будет принят на КС-30, в котором будут изложены конкретные направления дальнейших усилий.

Участие гражданского общества, детей и молодежи в климатическом процессе

На COP29 в дебатах приняли участие представители гражданского общества, субнациональных органов, бизнеса, коренных народов, молодежи, благотворительных организаций и международных организаций. В Баку было принято решение об усилении участия этих групп в программе Action for Climate Empowerment (ACE) и интеграции элементов ACE в национальные климатические политики стран и определяемые на национальном уровне вклады (NDC).

Комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра подчеркнул во время церемонии закрытия COP29, что расширение и диверсификация донорской базы для финансирования мер по борьбе с изменением климата является не только приоритетом для Европейского союза, но и вопросом справедливости, учитывая масштабы климатического кризиса.

«Утроение государственного финансирования мер по борьбе с изменением климата является значительным достижением COP29. Нам нужно больше ресурсов, и они должны поступать от всех, кто имеет возможность и ответственность вносить свой вклад. Хотя мы стремились к более амбициозным мерам по смягчению последствий, нам пришлось столкнуться с сопротивлением тех, кто пытался ослабить прошлогодний консенсус. Хорошей новостью является то, что нам удалось сохранить этот консенсус, заложив основу для позитивного прогресса на пути к Белену и COP30», — заявил Хукстра.

Он добавил, что развитые страны ЕС прилагают все усилия для поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

«В Баку было принято решение упростить доступ к финансированию и увеличить долю финансирования, выделяемую на адаптацию к изменению климата. Это особенно важно, поскольку государственные средства являются ключевым фактором в этой области. Мы также стали свидетелями исторического усиления роли многосторонних банков развития в поддержке этого перехода, что, в свою очередь, привлечет значительно больше частных средств. Такой подход имеет важное значение для достижения цели в 1,3 триллиона долларов к 2035 году», — отметил Хукстра.

В воскресенье, 24 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал COP29 «поворотным моментом в климатической дипломатии» в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Мы гордимся тем, что получили высокую оценку от всех гостей за прекрасную организацию COP29, которая объединила 80 глав государств и правительств и более 76 000 зарегистрированных участников. Несмотря на масштабную клеветническую кампанию, Азербайджан добился исторических результатов в переговорах по климату. Азербайджан выступил в качестве нейтрального посредника, создав возможности для беспристрастных переговоров. На протяжении всего процесса мы выступали за результаты, которые учитывали бы потребности развивающихся стран, особенно малых островных государств и наименее развитых стран, поскольку они несут на себе основную тяжесть изменения климата и сталкиваются с экзистенциальными угрозами», - отметил президент Алиев.

Президент США Джо Байден в своем заявлении от 24 ноября похвалил Азербайджан за успешное проведение COP29 и принятие значительных шагов в правильном направлении.

«От имени американского народа и будущих поколений мы должны ускорить наши усилия для более чистой, безопасной и здоровой планеты. В ходе конференции страны согласовали амбициозную цель по международному климатическому финансированию к 2035 году. Это позволит мобилизовать жизненно важные финансовые ресурсы из всех возможных источников, необходимые развивающимся странам для ускорения перехода к чистой и устойчивой экономике», — подчеркнул президент Байден.

Проблемы и противоречия

Однако эксперты отметили, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре и его скептическая позиция в отношении Парижского соглашения существенно повлияли на утвержденный объем климатического финансирования на COP29 и вызвали сомнения относительно полной реализации решений COP29.

Примечательно, что 23 ноября большинство развивающихся стран отвергли ежегодное обещание развитых стран о выделении $300 млрд на решение проблем климата. К утру 24 ноября самая решительная группа — Малые островные развивающиеся государства (SIDS) — убедилась, что ожидать большего нереально.

Кроме того, COP29 не удалось укрепить обязательства по сокращению использования ископаемого топлива, а предложенный Азербайджаном Фонд действий по климату (CFAC) , включающий добывающие компании, не был создан. Вместо этого несколько европейских энергетических компаний, включая BP, TotalEnergies и Shell, независимо друг от друга согласились выделить 500 миллионов долларов на климатическое финансирование после COP29, хотя и не предоставили подробностей.

Несмотря на то, что SOCAR подписала на COP29 более десятка «зеленых» соглашений, обсуждения также вращались вокруг роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности ЕС и потенциальных новых углеводородных проектов с участием SOCAR.

Интригующим примером на COP29 стала сессия в национальном павильоне Намибии под названием «Озеленение Намибии посредством индустриализации и создания добавленной стоимости в нефтегазовой отрасли». Совет по содействию инвестициям и развитию Намибии подчеркнул развивающийся нефтегазовый сектор страны.

Активисты-экологи критиковали ООН за проведение климатических саммитов в странах, связанных с добычей нефти и газа, таких как Египет для COP27, ОАЭ для COP28 и Азербайджан с его древней нефтяной историей для COP29. Напротив, эти правительства подчеркивали свою приверженность «зеленой» траектории, используя передовые технологии для минимизации воздействия нефти и газа на окружающую среду.

Лидеры стран-членов ОПЕК и сама организация подчеркнули необходимость углеводородов для поддержания энергетического баланса, поскольку возобновляемые источники энергии, зависящие от погоды и климата, пока не могут в полной мере удовлетворить мировые потребности в энергии.

Подводя итог, можно сказать, что COP29 в Баку продемонстрировала баланс «весов» между климатическими амбициями и реалиями ископаемого топлива.