COP29 завершилась. Каковы итоги?

23 ноября завершилась проходившая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Конференция под председательством министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтара Бабаева продолжалась две недели.

На сессии было достигнуто историческое соглашение о структуре глобальных углеродных рынков, что позволило выйти из десятилетнего тупика связанного со статьей 6 Парижского соглашения. Новые положения создают прозрачные и надежные механизмы сотрудничества стран в сфере сокращения выбросов, что ведет к ежегодной экономии в 300 млрд долларов по сравнению с ранее ожидаемыми 250 млрд долларов.

О произошедших на COP29 событиях, поднятых там вопросах, разногласиях, вопросах касающихся прав человека в программе «Сложный вопрос» рассказывает член Глобального совета Евразийского региона международной организации Publish What You Pay («Обнародуй то, что платишь»), председатель общественного объединения «Монитор демократии», бывший старший специалист Программы развития ООН Фуад Гасанов.

По его словам, ключевым событием COP29 явилось то, что страны-участницы смогли достичь консенсуса.

Другим значимым моментом стало то, что за исключением 2-3-х мероприятий, на конференции вопросы, касающиеся прав человека особо не обсуждались. Тем не менее, плачевная ситуация с правами человека в Азербайджане, в этот период освещалась в известных мировых медиа достаточно широко.

Эксперт отметил, что с технической и организационной точки зрения COP29 был проведен на должном уровне и в определенной мере послужил достижению имиджевых целей. Однако, на проведение столь представительного форума, правительством были затрачены серьезные финансовые и прочие ресурсы. И это в то время когда на освобожденных от армянской оккупации территориях идут восстановительные работы и население испытывает сложности в связи с ростом цен.

Гасанов сказал, что участники COP29 обязались выплачивать 300 млрд долларов в год, чтобы помочь более бедным и уязвимым государствам адаптироваться к изменению климата и перевести свою экономику на «зелёную» энергетику к 2035 году. Но развивающиеся страны, от Индии до Кубы, требовавшие помощи в размере более триллиона долларов, осудили эту сделку.

По мнению Гасанова, главным новшеством итогового соглашения является то, что Запад намерен спросить и с других крупных игроков, которые, по-прежнему числятся как развивающиеся экономики, включая Китай и страны Персидского залива.