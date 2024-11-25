Азер Гасымлы был допрошен в столичной полиции в качестве свидетеля (обновлено)

Азер Гасымлы около 19.30 вышел из главного управления полиции города Баку.

Он сообщил Turan, что допрашивался «в качестве свидетеля». Ему задавали вопросы по нескольким уголовным делам, которые в настоящее время расследуются в столичной полиции.

Гасымлы не смог назвать эти дела, поскольку с него была взята «подписка о не разглашении».

Гасымлы также подробно расспрашивали о деятельности возглавляемого им Института политического менеджмента.

На вопрос есть ли уголовное дело против этого института, он ответил отрицательно.

Что касается введения ограничения Гасымлы на выезд из страны, ему заявили, что об этом ему информация будет предоставлена позднее.



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2024-11-25 13:51

Азера Гасымлы вызвали в столичную полицию

Директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы сегодня в 16:00 вызван в главное управление полиции города Баку. Об этом сам написал в facebook.

Гасымлы сообщили, что вызов связан с его заявлением о причине введенного против него запрета на выезд из страны.

Напомним, что в прошлую пятницу Гасымлы не выпустили из страны в Бакинском аэропорту. Пограничники заявили, что МВД ввело запрет на его выезд за пределы Азербайджана.