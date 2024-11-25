  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain110 C
  • Вторник, 26 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Адалят Вердиев

Адалят Вердиев

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Военный эксперт арестован за разглашение военной тайны

Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.

В ходе  медиатура 22 ноября на освобожденные территории Вердиев  снял и опубликовал в своем аккаунте в соцсетях сведения и изображения о боевых позициях ВС Азербайджана на высотах, местах дислокации, координатах и боевых условиях пограничных войск и тем самым нанес значительный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Вердиеву предъявлены обвинения по ст. 284.1 (распространение гостайны) и 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия)  УК.  Решением Бинагадинского районного суда Вердиев был арестован.

Предварительное следствие продолжается, будет обеспечено привлечение к ответственности других виновных лиц, отмечено в сообщении. 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей