Военный эксперт арестован за разглашение военной тайны

Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.

В ходе медиатура 22 ноября на освобожденные территории Вердиев снял и опубликовал в своем аккаунте в соцсетях сведения и изображения о боевых позициях ВС Азербайджана на высотах, местах дислокации, координатах и боевых условиях пограничных войск и тем самым нанес значительный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Вердиеву предъявлены обвинения по ст. 284.1 (распространение гостайны) и 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия) УК. Решением Бинагадинского районного суда Вердиев был арестован.

Предварительное следствие продолжается, будет обеспечено привлечение к ответственности других виновных лиц, отмечено в сообщении.