Адалят Вердиев
Военный эксперт арестован за разглашение военной тайны
Арестован начальник штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центра общественного здравоохранения и реформы» минздрава, военный эксперт Адалят Вердиев.
В ходе медиатура 22 ноября на освобожденные территории Вердиев снял и опубликовал в своем аккаунте в соцсетях сведения и изображения о боевых позициях ВС Азербайджана на высотах, местах дислокации, координатах и боевых условиях пограничных войск и тем самым нанес значительный ущерб интересам государственной безопасности и обороноспособности. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Вердиеву предъявлены обвинения по ст. 284.1 (распространение гостайны) и 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия) УК. Решением Бинагадинского районного суда Вердиев был арестован.
Предварительное следствие продолжается, будет обеспечено привлечение к ответственности других виновных лиц, отмечено в сообщении.
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