Апелляционный суд оставил Игбала Абилова под стражей

Бакинский апелляционный суд в понедельник рассмотрел жалобу талышского исследователя Игбала Абилова на продление его ареста на 4 месяца.

Как сообщил журналистам адвокат Фариз Намазлы, защита указала на необоснованность указанного решения.

«Следственный орган конкретных оснований для содержания Игбала Абилова под стражей не привел. Мы же указали, что после задержания Абилова с ним следственных действий не проводится. Сам Абилов указал, что является ученым, исследователем, не считает себя виновным, не совершал вменяемых ему преступлений, а его арест незаконен», - отметил адвокат.

Однако, по его словам, апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля 2024 года по обвинениям в госизмене, призывах против государства по заданию иностранных организаций, возбуждении национальной и религиозной розни.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным. 19 ноября суд продлил срок ареста Абилова еще на 4 месяца.