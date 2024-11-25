«Грузинская мечта» спешит устранить президента страны

«Черный понедельник в Грузии: полиция и спецназ охраняют двери, за которыми «рабы грузинской мечты» убивают нашу Конституцию и издеваются над нашим парламентом». Так прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник созыв нового парламента, который не признает оппозиция.

Заседание проходило без участия оппозиции, на фоне акции протеста у стен парламента. Депутаты как вошли в здание парламента, так и вышли из него под охраной кордона полиции.

В ходе заседания спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что до конца этого года состоятся президентские выборы.

По его словам, дата выборов президента будет объявлена во вторник. Кандидатура президента пока не названа.

Саломе Зурабишвили — последний президент Грузии, избранный прямым голосованием. Согласно изменениям, внесенным ранее в Конституцию, президента в Грузии будет избирать коллегия из 300 выборщиков.

В коллегию войдут депутаты парламента, представители местных властей и кандидаты от политических партий.