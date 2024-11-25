Гражданку Грузии, этническую азербайджанку не выпустили из самолета в Ереване
Гражданку Грузии, этническую азербайджанку не выпустили из самолета в Ереване
Известную грузинскую активистку Самиру Байрамову не выпустили из самолета в Ереване. Она летела рейсом авиакомпании WAW в Тбилиси, но из-за плохой погоды самолет сделал вынужденную посадку в Ереване.
В своем аккаунте в Твиттер Байрамова (этническая азербайджанка) написала, что пограничники сказали ей: "Ваша национальность — проблема».
"Почему мы должны быть частью этого конфликта? Это не соответствует демократическим заявлениям Никола Пашиняна".
Далее она отметила, что «азербайджанская сторона, к сожалению, также относится к этническим армянам. Почему мы должны быть частью этой проблемы?"
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