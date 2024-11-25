Суд не удовлетворил жалобу Ф.Мехралызаде

В Хатаинском районном суде 25 ноября состоялось рассмотрение жалобы, арестованного по делу Abzas Media экономиста Фарида Мехралызаде. Он обжаловал действия следственного органа при обыске в его квартире и осмотре изъятых вещей.

Как сообщила Turan его супруга Наргиз Мухтарова, процесс был проведен без участия истца. Суд не удовлетворил жалобу и заявил об отсутствии нарушений закона.

«Следователь, участвовавший в обыске, в суд не пришел, а другой следователь, явившийся в суд, на многие вопросы не ответил», - сказала Мухтарова.

Она отметила, что во время обыска, несмотря на требование Мехралызаде, ему не позволили пригласить адвоката. При этом, Фариду не дали возможности прочесть постановление об обыске.

При обыске был изъят ее личный телефон. Текст протокола по итогам обыска не был оглашен. На решение суда будет подана апелляция, сказала Мухтарова.

*Мехралызаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде. Впоследствии ему предъявили обвинение в совершении других экономических преступлений.

6 сентября арест Мехралызаде был продлен до 19 декабря.

Он отвергает обвинения, считая их сфабрикованными. Правозащитники признали его политзаключенным.