День прав человека в Азербайджане
В Международный день прав человека глава Юридического центра по правам человека, юрист Самед Рагимли выступил в программе «Сложный вопрос» с речью о недавних арестах в Азербайджане, текущих проблемах с правами человека в стране и отношении международных организаций и Запада к этим событиям.
По словам Рагимли, ситуация с правами человека в Азербайджане не показывает никаких признаков улучшения. «Нарушения прав человека всегда были для нас проблемой. Однако время от времени ситуация ухудшалась настолько серьезно, что обеспечение даже минимального соблюдения было исключено», - отметил он.
«В Азербайджане систематически и грубо нарушаются права не только политической оппозиции, но и представителей гражданского общества и независимых СМИ с целью их уничтожения. Эти цели во многом близки к достижению — от гражданского общества и независимых СМИ осталось очень мало», — сказал Рагимли. Он добавил, что в таких обстоятельствах правозащитники не в состоянии защитить даже самих себя, не говоря уже об оппозиции, общественных активистах и СМИ.
Рагимли также обратил внимание на то, что он описал как начало процесса, направленного на полное устранение правозащитников.
«Азербайджан переживает фазу репрессий. Только так мы можем описать День прав человека в Азербайджане сегодня», - посетовал он.
Эксперт считает, что власти страны эффективно овладели искусством нейтрализации давления со стороны международного сообщества по поводу нарушений прав человека. Они умело манипулируют угрозой иранского экспансионизма и нагнетают напряженность на границе с Арменией, чтобы избежать санкций.
По мнению Рагимли, ранее азербайджанским властям удалось достичь соглашения с Западом, согласно которому гражданское общество формально сохранится, но будет институционально уничтожено. Теперь они ищут новое соглашение, которое позволило бы им полностью искоренить гражданское общество.
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- Политика
- 10 декабрь 2024 19:29
Сложный вопрос
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1 отзыв
Əlibala
2024-12-11
Права нарушаются - у тех, кто считает что они у них есть. У простых людей, те что не СМИ, не оппозиция, и не активисты, этих прав попросту нет. В советские годы они были. В два раза по пару лет Независимости - были. При царском режиме вообще было неплохо, - простой бедолага мог графа в суд затащить, и выиграть! А теперь в Баку бандерлоги спустились по лианам и делают что хотят. Вот и все «права».