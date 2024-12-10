В Международный день прав человека глава Юридического центра по правам человека, юрист Самед Рагимли выступил в программе «Сложный вопрос» с речью о недавних арестах в Азербайджане, текущих проблемах с правами человека в стране и отношении международных организаций и Запада к этим событиям.

По словам Рагимли, ситуация с правами человека в Азербайджане не показывает никаких признаков улучшения. «Нарушения прав человека всегда были для нас проблемой. Однако время от времени ситуация ухудшалась настолько серьезно, что обеспечение даже минимального соблюдения было исключено», - отметил он.

«В Азербайджане систематически и грубо нарушаются права не только политической оппозиции, но и представителей гражданского общества и независимых СМИ с целью их уничтожения. Эти цели во многом близки к достижению — от гражданского общества и независимых СМИ осталось очень мало», — сказал Рагимли. Он добавил, что в таких обстоятельствах правозащитники не в состоянии защитить даже самих себя, не говоря уже об оппозиции, общественных активистах и ​​СМИ.

Рагимли также обратил внимание на то, что он описал как начало процесса, направленного на полное устранение правозащитников.

«Азербайджан переживает фазу репрессий. Только так мы можем описать День прав человека в Азербайджане сегодня», - посетовал он.

Эксперт считает, что власти страны эффективно овладели искусством нейтрализации давления со стороны международного сообщества по поводу нарушений прав человека. Они умело манипулируют угрозой иранского экспансионизма и нагнетают напряженность на границе с Арменией, чтобы избежать санкций.

По мнению Рагимли, ранее азербайджанским властям удалось достичь соглашения с Западом, согласно которому гражданское общество формально сохранится, но будет институционально уничтожено. Теперь они ищут новое соглашение, которое позволило бы им полностью искоренить гражданское общество.