Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД
Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД
Азербайджан отслеживает события в Сирии и в рамках этого, одновременно проводит консультации с братской Турции. Об этом говорится в распространенном вечером 10 декабря заявлении МИД о последней ситуации в Сирии.
В документе отмечается, что после падения режима Башара Асада «имеет абсолютную важность восстановление в стране мира и стабильности, прекращение гражданского противостояния».
Азербайджан вновь подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и выражает надежду «на решение всех вопросов посредством политического диалога внутри страны и в соответствии волей сирийского народа».
«Азербайджан готов совместно с братской Турцией и единомышленными партнерами вносить вклад в устранение гуманитарных проблем, с которыми столкнулся сирийский народ», - далее сказано в заявлении.
Вместе с тем, несмотря на отсутствие в Сирии посольства Азербайджана, ведется работа по уточнению числа и мест размещения азербайджанских граждан.
Азербайджан продолжит процесс репатриации азербайджанских граждан из Сирии через Турция, начатый в 2020 году.
Азербайджан надеется, что после стабилизации ситуации в Сирии будут восстановлены двусторонние отношения и сотрудничество будет развиваться на основе принципов взаимной дружбы и партнерства.
Отметим, что заявление МИД последовало спустя несколько часов после телефонного разговора президентов Азербайджана и Турции, которые обсудили ситуацию в Сирии.
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