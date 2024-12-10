Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД

Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД

Азербайджан готов внести вклад в решение гуманитарных проблем в Сирии – МИД

Азербайджан отслеживает события в Сирии и в рамках этого, одновременно проводит консультации с братской Турции. Об этом говорится в распространенном вечером 10 декабря заявлении МИД о последней ситуации в Сирии.

В документе отмечается, что после падения режима Башара Асада «имеет абсолютную важность восстановление в стране мира и стабильности, прекращение гражданского противостояния».

Азербайджан вновь подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и выражает надежду «на решение всех вопросов посредством политического диалога внутри страны и в соответствии волей сирийского народа».

«Азербайджан готов совместно с братской Турцией и единомышленными партнерами вносить вклад в устранение гуманитарных проблем, с которыми столкнулся сирийский народ», - далее сказано в заявлении.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие в Сирии посольства Азербайджана, ведется работа по уточнению числа и мест размещения азербайджанских граждан.

Азербайджан продолжит процесс репатриации азербайджанских граждан из Сирии через Турция, начатый в 2020 году.

Азербайджан надеется, что после стабилизации ситуации в Сирии будут восстановлены двусторонние отношения и сотрудничество будет развиваться на основе принципов взаимной дружбы и партнерства.

Отметим, что заявление МИД последовало спустя несколько часов после телефонного разговора президентов Азербайджана и Турции, которые обсудили ситуацию в Сирии.