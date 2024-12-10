В День прав человека активисты в Азербайджане подчеркивают растущие репрессии и призывают к действиям

В Международный день прав человека известные азербайджанские активисты Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Хилал Мамедов и Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan, собрались, чтобы обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране. Встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества, что отражает то, что участники назвали заметным упадком свобод и выражения мнений в Азербайджане.

Активисты согласились с необходимостью срочно возродить Совместную рабочую группу по правам человека — платформу сотрудничества, созданную в 2005 году между правозащитными организациями и правительством Азербайджана. Эта группа, прекратившая свою деятельность несколько лет назад, ранее играла важную роль в решении проблем прав человека и содействии конструктивному диалогу между гражданским обществом и государственными органами.

«Работа Совместной рабочей группы была жизненно важным инструментом для решения проблем прав человека и содействия открытым, конструктивным диалогам между правительством и гражданским обществом», — сказала Новелла Джафароглу, ветеран группы. Она подчеркнула, что возобновление работы группы потребует одобрения и приверженности правительства.

Арзу Абдуллаева предложила начать консультации с властями для отстаивания восстановления группы, отметив ее значительную роль в освобождении лиц, заключенных по политически мотивированным обвинениям. «Этот диалог может послужить отправной точкой для решения более широких проблем, связанных с репрессиями и ограничениями прав», — заявила Абдуллаева.

В ходе встречи участники также решили составить комплексный отчет о состоянии прав человека в различных секторах. Этот отчет, который будет разработан совместно с независимыми экспертами, направлен на выявление рисков, которые представляет собой эрозия прав и свобод для социальной и политической стабильности Азербайджана, и на предложение рекомендаций по решению этих проблем.

Недавние аресты, в сочетании с возросшими ограничениями на СМИ и гражданские свободы, подчеркивают то, что многие считают поворотным моментом в области прав человека в Азербайджане. Активисты подчеркнули, что нынешняя траектория угрожает не только индивидуальным свободам, но и международному положению страны и внутренней сплоченности.

В условиях, когда Азербайджан стремится сбалансировать свои международные амбиции с внутренней политикой, активисты призвали как местные, так и глобальные заинтересованные стороны поддержать возобновленный диалог и действия, направленные на защиту прав и свобод человека. Пока неизвестно, ответит ли правительство на эти призывы, но для многих ставки никогда не были выше.