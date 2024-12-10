«Падая перед уходом...»

Я снова перелистываю книгу 2015 года «Сирия. Терпя неудачу, сопротивляйся» моего уважаемого друга Фехима Таштекина, одного из лучших журналистов, знающих Ближний Восток. Да, спустя девять лет диктатура Асада, не сумев устоять, как выразился еще Фехим, «пала и ушла». В 2018 году, обосновавшись в Идлибе и позже создав в регионе свою администрацию, организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начала наступление 27 ноября, и хотя армия диктатора не смогла ему противостоять, Россия, Иран и Ирак, реалистично оценивавшие события, посчитали более разумным не помогать Башару, сыну Хафиза Асада. После 29-летней кровавой диктатуры отца сын, занявший президентское кресло летом 2000 года, смог продержаться у власти 24,5 года. Я никогда не забуду слова нашего уважаемого старейшины Маруфа Пари из Киркука, который пригласил меня к себе домой в Багдад летом 1997 года: «Как и Баас в Сирии, Баас в Ираке также был создан евреем Мишелем Афлаком. Каждый год, когда он приезжал в Багдад и выступал на баасистском собрании, он говорил: «Османы держали вас в плену 400 лет, и вы должны отомстить нынешним туркам». Во время холодной войны Евгений Примаков, корреспондент «Правды» на Ближнем Востоке, был одним из самых доверенных людей Москвы; остался только лидер Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас: сначала был свергнут Саддам Хусейн, затем Ясир Арафат, пережив несколько израильских осад, умер, а теперь Башар Асад с семьей бежал в Москву.

После этого побега, поскольку у каждой страны был свой план, что сулит этот побег Турции, которая в нем очень заинтересована?

В настоящее время управление Сирией находится в руках премьер-министра Асада Мохаммада Гази аль-Джалали. Вступит ли Анкара в прямой контакт с ним? Или будет ждать объявления о новом государстве во главе с ХТШ? Если новое государство будет объявлено основанным на шариате, будет ли Дамаск иметь полномочия устанавливать с ним отношения или Анкара, «независимо от деталей», признает это государство и позволит его посольству начать работу? Да, Асад знал, что ХТШ, происходящая из Идлиба, имеет тесные идеологические связи с Анкарой, как и Москва, Вашингтон и Иерусалим. Будет ли идеологической близости достаточно для признания нового государства? Например, когда Талибан снова пришел к власти в Афганистане, Анкара продемонстрировала «духовную и моральную близость», признав строгое шариатское государство. Позднее, несмотря на визит делегации Талибана в Анкару, насколько далеко могли развить свои отношения светское турецкое государство и жесткое шариатское правительство Талибана? Хотя мы этого не знаем, мы знаем, что МИД России готов принять решение о признании Талибана. После известия о бегстве Башара Асада в Москву 8 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в своем заявлении: «Мы ведем постоянные обсуждения с ответственными сторонами для обеспечения безопасности нашего военного контингента и баз в Сирии».

Как нам следует интерпретировать заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о «территориальной целостности Сирии», учитывая его 13 лет работы в разведке и его глубокие познания в Сирии? Рассматривая текущую карту Сирии и силы, разделяющие регионы, мы видим, что силы, которые Анкара считает террористическими организациями, контролируют не менее 30% территории страны. После встреч президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года (они встречались дважды в один и тот же день), 26 августа Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии. Хотя ей в значительной степени удалось оттеснить террористические группировки от границы, террористические группировки, появившиеся на северо-востоке, продолжали беспокоить Анкару. Несмотря на достижение соглашения с США об оттеснении этих групп на 20 километров от границы Турции, опасения Турции сохраняются, поскольку существуют неоспоримые факты о тесных отношениях США с этими группировками в регионе.

Недавние сообщения показывают, что спустя несколько часов после того, как силы оппозиции взяли под контроль Дамаск, сирийские солдаты, связанные со Свободной сирийской армией, с которой Турция имеет тесные связи, начали атаки на районы с курдским большинством, хотя известно, что курдские группировки не намерены вступать в борьбу не на жизнь, а на смерть с Турцией. Поэтому в нынешней ситуации Турция действует спокойно, возглавляя страны, занимающие взвешенную позицию: как утверждают западные СМИ, если бы Россия, которая сосредоточила все свои ресурсы на украинском фронте, имела возможность поддержать Сирию в складывающейся ситуации, она бы сделала это без колебаний. Если Вашингтон и Иерусалим не решили предоставить автономию курдам в Сирии, то, безусловно, нетрудно предсказать, что Турция, которая с 27 ноября взяла под контроль регионы Тель-Рифаат и Манбидж, не позволит курдским группировкам доминировать в регионе, простирающемся от северо-востока до северо-запада Сирии.

Причины понятны. Вот почему, с одной стороны, военная борьба Турции с террористическими курдскими группировками в Сирии и продолжающийся закулисный диалог с «собственными курдами» свидетельствуют о серьезных намерениях Анкары.

В 1994 году, когда я разговаривал с Мехметом Али Бирандом, одним из самых влиятельных ведущих программ на турецком телевидении, я задал ему следующий вопрос: «Почему Хафиз Асад отказывается прекратить поддержку террористической организации, несмотря на предупреждения Турции?»

Ответ Биранда был таким: «Ни одна страна не откажется так просто от карты, которую она может использовать против другой страны. Хафиз Асад делает именно это».

Пятьдесят три года спустя, если я снова воспользуюсь названием книги моего дорогого друга Фехима «Распад», можно сказать, что Турция, которая вышла из этих процессов сильнее, продолжает борьбу с сепаратизмом в Сирии как демократическая страна...