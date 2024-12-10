Дело Азиза Оруджева направлено в суд

Завершено предварительное следствие по делу директора интернет-ТВ Kanal-13 Азиза Оруджева и направлено в Сабаильскй районный суд Баку, сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, защита будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела, поскольку на предварительном следствии его вина не была доказана.

Оруджев отвергает обвинения и связывает дело с его профессиональной журналистской деятельностью.

Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года по обвинению в незаконном строительстве.

Позже ему предъявили обвинение по ст.206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК.

Оруджев отверг обвинения. Правозащитники признали его политзаключенным.