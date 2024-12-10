Политические консультации между МИДами Азербайджана и Саудовской Аравии

Политические консультации между МИДами Азербайджана и Саудовской Аравии

9 декабря 2024 года в Эр-Рияде состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Саудовская Аравия, сообщил МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а делегацию Саудовской Аравии - заместитель министра иностранных дел Валид Аль-Хурейджи.

В ходе встречи были обсуждены укрепление отношений между двумя странами, текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций.

На встрече было подчеркнуто наличие потенциала для развития сотрудничества в сфере туризма, зеленой энергетике и инвестиций.

В ходе политических консультаций также обсуждались региональные, международные вопросы.

В рамках визита Ю.Рафиев также встретился с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Мехаидом.