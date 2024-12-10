Активист ПНФА осужден на 6,5 лет лишения свободы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям 10 декабря был оглашен приговор главе Дашкесанской районной организации партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Сахибу Мамедзаде.

Суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Об этом Turan сообщил адвокат Забиль Гахраманов.

По его словам, на приговор будет подана апелляционная жалоба.

Адвокат отметил, что суд не доказал принадлежность наркотиков Мамедзаде.

«Мамедзаде заявил, что наркотики ему подложили полицейские. Допрошенные в суде понятые заявили, что не видели у Мамедзаде наркотиков.

Сам Мамедзаде заявил, что его преследуют за оппозиционную деятельность в качестве главы Дашкесанский районной организации ПНФА», - сказал адвокат.

Мамедзаде был задержан 18 марта 2024 г. когда перегонял скот на летное пастбище. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков в крупном размере).

19 марта Гейгельский районный суд отправил его под арест.

Ранее, Мамедзаде распространил видеоматериал о протестной акции в селе Хошбулаг Дашкесанского района против захвата местных пастбищ чиновниками-олигархами.