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(5 минут назад)
Эрдоган и Алиев обсудили Сирию

Эрдоган и Алиев обсудили Сирию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Сирии

10 декабря президенты Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Сирии, сообщило агентство Haberturk, со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последние события в Сирии, региональные и глобальные вопросы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку сирийскому народу в целях установления постоянной стабильности в Сирии. Президент Азербайджана Алиев  также выразил удовлетворение новой ситуацией в Сирии», - сказано в сообщении.

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