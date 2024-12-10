Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Сирии

10 декабря президенты Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Сирии, сообщило агентство Haberturk, со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последние события в Сирии, региональные и глобальные вопросы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку сирийскому народу в целях установления постоянной стабильности в Сирии. Президент Азербайджана Алиев также выразил удовлетворение новой ситуацией в Сирии», - сказано в сообщении.