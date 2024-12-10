Эрдоган и Алиев обсудили Сирию
Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию в Сирии
10 декабря президенты Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Сирии, сообщило агентство Haberturk, со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым последние события в Сирии, региональные и глобальные вопросы.
В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку сирийскому народу в целях установления постоянной стабильности в Сирии. Президент Азербайджана Алиев также выразил удовлетворение новой ситуацией в Сирии», - сказано в сообщении.
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