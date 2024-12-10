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(5 минут назад)
Парламент Азербайджана назначил членов Комиссии по борьбе с коррупцией

Парламент Азербайджана назначил членов Комиссии по борьбе с коррупцией

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Парламент Азербайджана назначил членов Комиссии по борьбе с коррупцией

Милли Меджлис (Национальное собрание) Азербайджана во вторник одобрил назначение новых членов Комиссии по борьбе с коррупцией в соответствии с конституционными и законодательными положениями, направленными на повышение прозрачности и подотчетности.

Решение принято в соответствии с поправками в статью 95 Конституции и внутренним регламентом Милли Меджлиса, а также положениями, изложенными в Положении о Комиссии по борьбе с коррупцией. Назначения направлены на усиление роли комиссии в борьбе с коррупцией в Азербайджане.

Вновь назначенными членами стали:

  • Зияфат Аскеров, заместитель спикера Милли Меджлиса:
  • Арзу Нагиев, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции:
  • Амина Агазаде, депутат парламента,
  • Вугар Гюльмамедов, председатель Счетной палаты,
  • Фарид Гаджиев, руководитель аппарата Милли Меджлиса.

Соответствующее решение подписала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании, состоявшемся в Баку.

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