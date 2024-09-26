Как противостоять внешним угрозам?
23 сентября президент Ильхам Алиев на первой сессии Милли Меджлиса VII созыва заявил, что зарубежные круги, неспособные смириться с победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы. Глава государства также подчеркнул, что против Азербайджана продолжаются идеологические диверсии.
Президент заявил, что приоритетом номер один является укрепление военной мощи: «…происходящие в мире процессы, новые конфликты, возникновение зон боевых действий, рост напряженности вокруг нас, а также реваншистские тенденции в Армении заставляют нас постоянно уделять внимание этому направлению».
Президент также затронул вопрос закрытия сухопутных границ:
«Могу сказать с полной уверенностью: тот факт, что наши сухопутные границы оставались закрытыми в последние годы, уберег нас от очень крупных катастроф. Даже сегодня, когда границы все еще закрыты, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ оградит нас от внешних рисков».
Эти тезисы прокомментировал политический аналитик Ахмет Алили в программе «Сложный вопрос».
По его словам, когда на первой сессии Милли Меджлиса VII созыва президент Ильхам Алиев говорил о заговорах зарубежных кругов против Азербайджана, он в первую очередь имел в виду соседние страны — Россию и Иран.
Далее Алили отметил, что глава государства также намекнул, что закупка Арменией оружия представляет угрозу безопасности Азербайджана.
«Ильхам Алиев отметил, что западные страны массово вооружают Армению и проводят с ней военные учения. Это происходит как открыто, как в случае военного сотрудничества Франции и Армении, так и тайно. Недавно в СМИ появилась информация о поставках летального оружия в Армению со стороны США через третьи страны», - отметил эксперт.
Он напомнил, что посольство США в Армении, а вскоре после этого и посольство США в Азербайджане выступили с заявлениями, в которых опровергли достоверность этой информации, заявив, что стабильность в регионе и достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией имеют первостепенное значение для США.
Однако, по словам Алили, глава Азербайджана придерживается иной точки зрения. «Очевидно, что для этого есть веские основания», — заключил политолог, добавив, что все это происходит на фоне попыток Вашингтона выступить посредником в азербайджано-армянских мирных переговорах.
Сложный вопрос
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