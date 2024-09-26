Президент Азербайджана изложил планы по сохранению экономической стабильности

В четверг президент Ильхам Алиев выступил на совещании высокого уровня, посвященном экономическим показателям и будущим стратегиям Азербайджана, подчеркнув значительный рост в ненефтяном секторе и изложив планы по поддержанию экономической стабильности до конца года.

В своей речи президент Алиев подчеркнул, что с начала года экономика Азербайджана выросла на 4,3 процента, что, по его словам, превосходит показатели многих развитых стран, несмотря на глобальную геополитическую напряженность. «Экономика выросла на 4,3 процента», — заявил Алиев, добавив, что этот темп роста превосходит ожидания и подчеркивает эффективность усилий страны по диверсификации.

Главным событием выступления президента стало 7-процентное расширение ненефтяного сектора, что демонстрирует постоянные усилия Азербайджана по снижению зависимости от нефтяных доходов. «Шаги, предпринятые в направлении диверсификации экономики страны, и продуманная политика реформ приносят плоды», — отметил он. Эта диверсификация имеет решающее значение, поскольку добыча нефти в последние годы снизилась, и Алиев признал эту проблему, но заверил, что она была смягчена ростом в других секторах.

Экономическая стабильность также отражается в низком уровне инфляции в стране, который с начала года держится чуть выше 1 процента. Несмотря на значительные расходы в таких областях, как военное развитие, инфраструктура и социальные программы, правительство планирует повысить минимальную заработную плату и пенсии в следующем году. «Инфляция с начала года составила чуть более 1 процента. Это очень позитивный показатель», — отметил Алиев.

Азербайджан также активно продвигает иностранные инвестиции, особенно в ненефтяные секторы. Президент подчеркнул, что страна входит в число стран-лидеров по объему инвестиций на душу населения, чему способствуют недавние геополитические события и восстановление территориальной целостности после антитеррористической операции. Новые предприятия появляются в традиционных промышленных центрах, таких как Баку и Сумгаит, а также в недавно созданных промышленных парках в освобожденных регионах, таких как Агдам и Джебраил.

Алиев обозначил основные приоритеты на предстоящий год, включая укрепление военного потенциала, восстановление регионов, пострадавших от конфликта, и улучшение социальной инфраструктуры. Он выразил уверенность в экономической модели Азербайджана, которую он охарактеризовал как «сильную и независимую», способную вести автономную внешнюю политику.

Согласно официальной статистике, макроэкономические показатели Азербайджана за первые восемь месяцев 2024 года демонстрируют умеренный рост и стабильность в отдельных секторах экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны с января по август 2024 года увеличился на 4,3%, составив 80,96 млрд манатов (около 47,5 млрд долларов США) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Уровень инфляции в стране составил 1,3%, что свидетельствует об умеренном росте цен. Индекс потребительских цен достиг 101,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор экспорта фруктов и овощей столкнулся с трудностями, что выразилось в снижении физического объема на 6,1% и снижении стоимости на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о сложной ситуации в сельскохозяйственном секторе.

Таким образом, макроэкономические показатели Азербайджана за первые восемь месяцев 2024 года демонстрируют положительные тенденции общего экономического роста, но также выявляют проблемы в отдельных секторах, таких как сельское хозяйство.