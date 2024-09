Скромный итог трехсторонней встречи Блинкен-Байрамов-Мирзоян (ОБНОВЛЕНО)

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США завершилась в Нью Йорке вечером в четверг безрезультатно. Такой вывод можно сделать из итогового сообщения официальных Баку и Еревана.

Дополнительным свидетельством этого является отсутствие итогового заявления сторон.

В тоже время МИДы двух стран отделались дежурными сообщениями о проведенной встрече.

В свою очередь Госдеп сообщил, что Государственный секретарь Антоний Блинкен в четверг похвалил министров иностранных дел Азербайджана и Армении за прогресс, достигнутый их странами в направлении прочного и достойного мира, и призвал обе страны к дальнейшему прогрессу в достижении соглашения как можно скорее, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера.

"Секретарь подчеркнул, что мирное соглашение принесет региону повышенную стабильность и процветание", - отметил Миллер.



* * *

В Нью-Йорке стартовал трехсторонний саммит Блинкен-Байрамов-Мирзоян

2024-09-26 18:51

Госсекретарь США Энтони Блникен принимает министров иностранных дел Азербайджана и Армении в отеле Lotte New York Palace, в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.



В начале встречи не было никаких вступительных речей, на которой делегации Армении и Азербайджана угрюмо сидели по разные стороны, разделенные официальными лицами США.



Встреча проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что Государственный департамент опубликует протокол встречи в ближайшие часы.



Как ранее сообщало агентство TURAN, это будет вторая трехсторонняя встреча Блинкена с его азербайджанскими и армянскими коллегами на территории США менее чем за три месяца.

