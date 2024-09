Blinken-Bayramov-Mirzoyan üçtərəfli görüşünün minimal nəticəsi (YENİLƏNİB)

Cümə axşamı Nyu-Yorkda ABŞ dövlət katibinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü nəticəsiz başa çatıb. Bu qənaətə rəsmi Bakı və İrəvanın xəbərləri nəticəsində gəlmək olar.

Buna əlavə sübut görüşün yekun bəyanatının olmamasıdır.

Eyni zamanda, hər iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri görüşlə bağlı formal məlumat veriblər.

Dövlət Departamenti öz növbəsində cümə axşamı bildirib ki, dövlət katibi Entoni Blinken Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərini davamlı və ləyaqətli sülh yolunda əldə etdikləri irəliləyişə görə yüksək qiymətləndirib və hər iki ölkəni razılığın əldə olunması istiqamətində daha da irəliləyiş əldə etməyə çağırıb, TURANın Vaşinqton müxbiri Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Millerə istinadən xəbər verir.

"Katib sülh sazişinin regiona artan sabitlik və rifah gətirəcəyini vurğuladı", - Miller deyib.



* * *

Nyu-Yorkda Blinken-Bayramov-Mirzoyan üçtərəfli sammiti başlayıb

2024-09-26 18:51

TURANın Vaşinqton müxbiri xəbər verir ki, ABŞ dövlət katibi Antoni Blniken BMT-nin mənzil-qərargahından bir neçə məhəllə aralıda yerləşən Lotte New York Palace otelində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərini qəbul edir.

Görüşün əvvəlində açılış nitqi olmayıb.

Görüş bağlı qapılar arxasında keçirilir. Dövlət Departamentinin yaxın saatlarda görüş barəsində açıqlaması gözlənilir.

TURANın daha əvvəl xəbər verdiyi kimi, bu, Blinkenin azərbaycanlı və erməni həmkarları ilə üç aydan az müddətdə ABŞ ərazisində ikinci üçtərəfli görüşü olacaq.

