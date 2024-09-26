Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле 26 сентября азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).

В частности, как говорится в сообщении военного ведомства, 26 сентября в 16.10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района НАР.

Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры на указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе.

В свою очередь, минобороны Армении заявило, что указанная информация военного ведомства Азербайджана «не соответствует действительности».

