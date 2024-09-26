Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле 26 сентября азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).
В частности, как говорится в сообщении военного ведомства, 26 сентября в 16.10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района НАР.
Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры на указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе.
В свою очередь, минобороны Армении заявило, что указанная информация военного ведомства Азербайджана «не соответствует действительности».
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