Жена политзаключенного заявляет о бедственном положении семьи

Айгюн Гумбатова - жена члена ПНФА Агялы Гумбатова, осужденного по обвинению в нанесении ущерба здоровью гражданина, обратилась в агентство Turan с сообщением о бедственном положении семьи.

"У нас трое детей, один от рождения болен аутизмом. Из-за сырости в доме ребенок заболел ревматизмом, у другого ребенка аллергический кашель. Нет денег на лекарства, больной ребенок вынужден спать на полу так как поломалась кровать, я ее выбросила, а купить новую, даже раскладушку, у меня нет денег. Государство отказалось выплачивать нашей семье социальное пособие так как оказалось, что оставшийся от мужа мопед считается "транспортным средством" и поэтому семья не подпадает под категорию нуждающихся", - сообщила А.Гумбатова.

Семья живет только на пособие, выдаваемое государством для ухода за больным ребенком.

Агыль Гумбатов до ареста на мопеде с грузовой люлькой собирал на улицах металл для сдачи в пункты сбора металлолома, чтобы прокормить свою семью, в которой трое больных детей.

"Обращаюсь к президенту Азербайджана, требую освобождения мужа и выплаты нам социального пособия", - заявила жена политзаключенного.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года в связи с предполагаемым нанесением ножевого ранения жителю поселка Зиря, расположенного возле Баку. Его адвокат утверждал, что Гумбатов подписал признание под давлением после избиения. Позже Гумбатов отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что они были даны под пытками. 15 ноября 2021 года бакинский суд приговорил Гумбатова к 10 годам тюремного заключения. Правозащитники признали Гумбатова политическим заключенным.