Ожидания от встречи в Нью-Йорке...

Сегодня, 26 сентября, в Нью-Йорке ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по вопросам мирных переговоров. Встреча пройдет при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Госсекретарь соберет министров в отеле в Нью-Йорке в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это будет вторая трехсторонняя встреча Блинкена с ними на территории США за три месяца. В последний раз три дипломата встречались во время саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля этого года.

Хотя обе стороны недавно заявили, что большинство положений проекта мирного договора, обсуждавшихся на протяжении многих лет (в ходе переговоров при посредничестве как Европейского союза, так и России, а также напрямую), были согласованы, они также выявили, что все еще есть несколько нерешенных вопросов. Азербайджан требует, чтобы Армения исключила территориальные претензии к нему из своей Конституции, в то время как Армения утверждает, что референдум по конституционным изменениям может быть проведен только в 2027 году, и предлагает подписать мирный договор на основе согласованных положений.

Депутат Национального собрания Расим Мусабеков заявил агентству Turan, что достижение определенного успеха имеет решающее значение для администрации США, особенно Госдепартамента. «До президентских выборов в США 5 ноября осталось не так много времени, и они сосредоточены на трех ключевых направлениях: Украина-Россия, Ближний Восток и Азербайджан-Армения. К счастью, сейчас между Азербайджаном и Арменией нет войны, поэтому обеспечение мира между этими двумя странами кажется наиболее достижимой целью для администрации США».

По словам Мусабекова, армянская сторона предлагает именно сокращенный документ, предполагая подписать его как мирный договор. «Поэтому я не исключаю, что Блинкен попытается в какой-то форме добиться подписания документа».

По его мнению, это не будет концом переговоров: «Президент Азербайджана заявил, что согласованная часть не должна быть подписана как отдельный мирный договор, а должна быть парафирована как отдельные положения. Парафирование означает, что в эти положения больше не будет вноситься никаких изменений, но переговоры по нерешенным будут продолжены. Теперь нам нужно посмотреть, какой компромиссный вариант важен для Госдепартамента и Армении, чтобы они могли представить это как достигнутое соглашение, а не просто парафированный документ. Я думаю, что вероятность того, что что-то в конечном итоге будет подписано, составляет примерно 50/50».

Эльхан Шахиноглу, руководитель исследовательского центра «Атлас», сообщил Радио Азадлыг, что эта встреча была ожидаемой. «В настоящее время в Нью-Йорке проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Похоже, Блинкен хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которые там присутствуют. Это не новость, Блинкен организовал подобную встречу и на прошлой сессии».

Однако эксперт не ждет от встречи каких-либо существенных результатов: «Различия в позициях сторон очевидны еще до встречи. Недавнее выступление президента Ильхама Алиева в парламенте также свидетельствует о том, что Армения по-прежнему не желает принимать условия Азербайджана».

По мнению политолога, организуя встречу, США хотят показать, что они активны на Южном Кавказе и что регион не является задворками России. «Обсуждения будут проводиться, но одна встреча не разрешит разногласий. Прогресса по конституционным изменениям нет. Блинкен может использовать эту встречу, чтобы оценить, насколько стороны близки к достижению компромисса».

Он добавил, что если госсекретарь Блинкен хочет, чтобы соглашение было подписано до президентских выборов в США, он должен убедить Армению убрать территориальные претензии к Азербайджану из своей Конституции. «Обе стороны готовы признать территориальную целостность друг друга в соглашении. Большая часть пути пройдена. Пашинян может ускорить позитивное урегулирование, сделав всего один шаг».