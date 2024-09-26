Фамиль Халилов разоблачил версию обвинения
Фамиль Халилов разоблачил версию обвинения
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу парализованного активиста Фамиля Халилова.
На заседании он заявил, что является инвалидом первой группы, но ему до сих пор не назначили социального работника для присмотра.
Судья сказал, что хотя закон не предусматривает прикрепление за заключенным соцработника, но он обратится к руководству СИЗО «из принципа гуманизма».
Халилов далее заявил, что не признает себя виновным, а обвинение сфальсифицировано.
В деле указано, что его задержали на улице, хотя полиция забрала его из дома. Халилов отметил, что никогда не был на улице, указанной в материалах дела. После депортации из Швеции Халилов вообще не выходил из дома.
Обыск в его доме был проведен без предъявления постановления суда. Халилова потащили на второй этаж дома, где якобы из тумбы изъяли что-то белое, назвав это наркотиками. Однако в протоколе полиции указано, что наркотики обнаружили в кармане его шорт.
«С 2005 года у меня карманы шорт и брюк были зашиты», - сказал активист. Судья поинтересовался причинами этого, на что Халилов сказал, что карманы ему не нужны, ибо у него парализованы руки и он физически не имеет возможность положить что-то куда- то.
В материалах дела указывается, что Халилов не подписал документы в полиции. Он объяснил это тем, что физически не может подписываться и право подписи он передал матери и жене.
Отвечая на вопросы адвокатов, он пояснил, что писал в социальных сетях пальцами ног и его публикации содержали критику властей.
Халилов также сообщил, что продолжает голодовку в знак протесте против его необоснованного уголовного преследования.
Следующее заседание суда назначено на 24 октября.
Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Однако истинная причина – критика правительства в соцсетях.
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